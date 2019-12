Das neue Präsidium des steirischen Landtags – von links nach rechts: 2. Präsidentin Gabriele Kolar (SPÖ), 1. Präsidentin Manuela Khom (ÖVP), 3. Präsident Gerald Deutschmann (FPÖ).

Foto: APA/Scheriau

Graz – Der steirische Landtag ist am Dienstag in der Grazer Landstube zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Zunächst wurden die neuen Abgeordneten angelobt. . Drei der 48 Mandatare, darunter Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, versahen die Formel "Ich gelobe" mit dem religiösen Zusatz: "So wahr mir Gott helfe".

Die ersten Wortmeldungen in der Sitzung gestalteten sich durchwegs harmonisch. ÖVP-Klubchefin Barbara Riener hieß die neu in den Landtag gekommene Fraktion der NEOS willkommen. Eine neue Partei mache die Arbeit spannender und bunter. "Das Ziel der Arbeit des Landtags ist es, die Lebensqualität für die Menschen zu verbessern, dafür braucht es einen guten parlamentarischen Diskurs." SPÖ-Klubchef Hannes Schwarz sekundierte: "Es geht darum, ein gutes Klima im Landtag abseits kleinerer Konflikte zu erhalten und gemeinsam starken Parlamentarismus zu leben."

Die neue erste Präsidentin, Manuela Khom (ÖVP), wurde allseits gelobt und einstimmig gewählt, ebenso die bisherige erste Präsidentin, Gabriele Kolar (SPÖ), die aufgrund des Wahlergebnisses mit Khom "Plätze tauschte".

Grünen gegen schlagenden Burschenschafter

Konfliktreich wurde es dann bei der Wahl des dritten Präsidenten, für den sich FPÖ-Budgetfachmann Gerald Deutschmann (als Nachfolger des in Pension gehenden Gerhard Kurzmann), beworben hatte. Sandra Krautwaschl von den Grünen erklärte, man werde Deutschmann nicht wählen. Sie anerkannte zwar die fachliche Expertise Deutschmanns, aber einen schlagenden Burschenschafter könne man nicht wählen, man wolle sich da keinem Risiko aussetzen.

KPÖ-Mandatar Werner Murgg sagte, ein buntes Parlament sei auch hart in der Sache. Dazu gehöre, dass am Präsidentensessel jemand sitze, der wisse, "wann es genug ist". Aber: Die KPÖ trete für die Abschaffung des Amtes des 3. Präsidenten ein, deshalb wähle man Deutschmann nicht, wie man auch die früheren 3. Präsidenten Gerhard Kurzmann (FPÖ) und Werner Breithuber (SPÖ) nicht mitgewählt habe.

NEOS hingegen gaben einen Vertrauensvorschuss und stimmten für Deutschmann. Dieser erhielt schließlich 39 von 48 Stimmen, also sicher nicht jene der sechs Grünen und zwei Kommunisten. Bei der Wahl von Deutschmann dürfte auch ein Abgeordneter von ÖVP, SPÖ oder NEOS nicht mitgegangen sein. Die ÖVP verfügt über 18 Mandatare, die SPÖ über 12, die FPÖ über 8 und NEOS und KPÖ über jeweils zwei. (APA, 17.12. 2019)