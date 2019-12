Geschenke, Christbaum und Kekse: In Österreich darf es traditionell sein – was beliebt ist und was nervt

Wien – Glitzer und Glanz in den Straßen, Gerüche von Glühwein und Punsch – bald ist Weihnachten und immerhin sechs von zehn Österreichern und Österreicherinnen feiern Weihnachten gerne, ergab eine Marketagent-Umfrage. Ähnlich war das Ergebnis bei Demox Research: Hier gaben sieben von zehn an, das Weihnachtsfest persönlich sehr bzw. eher wichtig zu finden.



Die Mehrheit der Befragten betonte, dass ihnen Traditionen wichtig sind – auch in der Adventzeit: 72 Prozent wollten einen Adventkranz zuhause haben und 67 Prozent täglich einen Adventkalender öffnen. Knapp 79 Prozent kündigten an, zuhause oder im Garten festlich zu dekorieren, 52 Prozent wollten selbst Kekse backen und 62 Prozent eine Weihnachtskrippe aufstellen.



Wichtiges (Vor)Weihnachtsgeschäft

Für den Einzelhandel ist das vierte Quartal und insbesondere der Dezember mit deutlich erhöhten Umsätzen entscheidend. Rund zwei Milliarden Euro dürften Käufer und Käuferinnen von Weihnachtsgeschenken heuer ausgeben, prognostizierte das Centre of Retail and Consumer Research (CRCR) der Johannes Kepler Universität Linz im November auf Basis einer Befragung.



Der Großteil dieser Ausgaben für Geschenke fließt demnach in den stationären Einzelhandel (82 Prozent), die restlichen 18 Prozent werden via Internet ausgegeben. Davon landen 160 Millionen Euro im heimischen Internet-Einzelhandel, 200 Millionen fließen an ausländische Internet-Händler.

Beliebte Geschenke

Zu den beliebtesten Geschenken gehören Gutscheine, Spielzeug und Bargeld, aber auch Kosmetika und Parfums sowie Veranstaltungstickets, ergaben die Umfragen von Demox Research und dem Österreichischen E-Commerce-Gütezeichen. Bei GfK fanden sich auch Bücher und Zeitschriften (inkl. Abonnements) auf den vorderen Plätzen. Am wenigsten freuen sich Beschenkte über Socken und Unterwäsche.

Zu Weihnachten dürfen Geschenke nicht fehlen – für sieben von zehn gehört das Auspacken von Geschenken zur Weihnachtsfeier. Foto: APA/BARBARA GINDL

Im Durchschnitt gibt eine Person zwischen 360 und 434 Euro für Weihnachtsgeschenke aus – hier unterscheiden sich die Umfrageergebnisse von CRCR und GfK etwas. Zuversichtlich zeigte sich die Wirtschaftskammer Österreich bei der Zwischenbilanz zum Weihnachtsgeschäft am Mittwoch. Der heimische Handel erwartet ein Plus, das bisherige Weihnachtsgeschäft liege rund 1,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahres.

Großteils heimische Bäume

Was wäre Weihnachten ohne Christbaum?! Auf dem Wiener Rathausplatz wird seit 1959 jährlich ein gespendeter Baum aufgestellt – einzig 1986 wurde als Zeichen gegen das Waldsterben darauf verzichtet. Heuer stammt die 130 Jahre alte Fichte aus Lend im Pinzgau.

32 Meter hoch ist der heurige Christbaum am Rathausplatz in Wien. Foto: EPA/ZOLTAN BALOGH

In Österreich werden rund 2,8 Millionen Naturchristbäume aufgestellt, knapp 90 Prozent stammen aus heimischer Produktion, so die Arbeitsgemeinschaft niederösterreichischer Christbaum- und Schmuckreisigproduzenten. Laut Marketagent werden für einen Christbaum im Durchschnitt 43 Euro ausgegeben. Bei der Befragung gaben 81 Prozent an, Weihnachten heuer mit Christbaum zu feiern. 6,6 Prozent zeigten sich noch unentschlossen.

Jubiläum Postamt Christkindl

Weihnachtsgrüße und -botschaften haben ebenfalls Tradition, auch wenn sie indessen zum Teil nicht mehr auf Papier sondern via E-Mail verschickt werden. Das Weihnachtspostamt Christkindl in Steyr feiert heuer Jubiläum und hat zum 70. Mal geöffnet. Seit 1950 werden dort Briefe und Postkarten mit einem speziellen Weihnachtssonderstempel versehen.

42.000 Sendungen wurden im ersten Jahr über dieses Postamt geleitet, inzwischen sind es rund 1,8 Millionen Briefe, gab die Post bekannt. Zwei der fünf neuen Weihnachtsmarken widmen sich diesem Jubiläum.



All I want for Christmas ...

Wer sich allgemein wenig aus Weihnachten macht oder auch manche Weihnachtslieder einfach nicht mehr hören kann, hat es im Moment schwer. Auch musikalisch scheint überall Weihnachtszeit zu sein. In dieser Woche führte Mariah Careys "All I Want for Christmas Is You" das erste Mal die Billboard Hot 100 an, die wichtigsten Singlecharts der USA. 25 Jahre hat der Song aus dem Jahr 1994 gebraucht, um dortige Nummer 1 zu werden.

Auch in den Ö3-Charts ist das Lied gemeinsam mit einigen anderen Weihnachtsliedern zu finden. In den Singlecharts ist "All I Want for Christmas Is You" aktuell auf Platz 4 und damit der beliebteste Weihnachtssong. In den Ö3-Hörercharts lag Mitte Dezember "Last Christmas" von Wham! thematisch vorne (und insgesamt auf Platz 5) – das offenbar am meisten polarisierende Lied, wie die untere Grafik zeigt.

Bei den deutschsprachigen Liedern wurden in derselben Befragung "Stille Nacht, Heilige Nacht" und "Leise rieselt der Schnee" mit 64 und 36 Prozent als die schönsten Weihnachtslieder genannt.

Weihnachtskekse und Raclette



Zur Bescherung gehört neben dem Geschenke Auspacken (72 Prozent) unbedingt auch die Kulinarik. 55 Prozent wollen Weihnachtskekse nicht vermissen und immerhin 39 Prozent gaben in der Marketagent-Befragung an, jedes Jahr zu Heiligabend dasselbe zu essen. Als beliebteste Weihnachtsessen wurden Raclette, eine kalte Platte, Fisch, Fondue und Würstel bzw. Würstelsuppe genannt.

Regional zeigen sich dabei Unterschiede: Fisch wird in Wien häufiger gegessen als im österreichischen Durchschnitt, in Salzburg ist es die Würstelsuppe. Im Burgenland wird häufiger Gans oder Tafelspitz aufgetischt.

Pizza ist am 24. Dezember weniger gefragt, einen Tag vorher und in den Tagen danach aber wieder vermehrt, zeigen Suchanfragen im Internet (Google Trends). Dann ist wohl Erholung vom Weihnachtsstress angesagt ... (Daniela Yeoh, 23.12.2019)