Das Wiener Magistrat prüft Räume in Rathausnähe. Wechseln fünf weitere FPÖ-Mandatare zur DAÖ, verlieren die Freiheitlichen 230.000 Euro pro Jahr

Dietrich Kops, Karl Baron und Klaus Handler sind die DAÖ. Im Gemeinderat nehmen die Ex-Freiheitlichen in der letzten Reihe Platz – in unmittelbarer Nähe zu Mandataren der FPÖ. Foto: APA / Herbert Pfarrhofer

Wien – Die von drei abtrünnigen Mandataren der Wiener FPÖ gegründete Partei "Die Allianz für Österreich" (DAÖ) hat mit ihrem gleichnamigen Wiener Gemeinderatsklub Anspruch auf eine gleich 575 Quadratmeter große Räumlichkeit. Im Rathaus selbst gibt es für den DAÖ-Klub vorerst keinen Platz. Die dafür zuständige MA 34 (Bau- und Gebäudemanagement) der Stadt Wien prüft aber bereits Räume "in Rathausnähe", wie es aus der Magistratsdirektion zum STANDARD heißt.

Mit dem Bezug einer Immobilie ist es freilich nicht getan: Für den DAÖ-Klub muss auch die technische Infrastruktur durch die Stadt bereitgestellt werden. Das heißt etwa, einen sicheren Zugang zum Intranet des Rathauses anzubieten.



Geldprobleme dürfte die freiheitliche Abspaltung vorerst keine haben: Die DAÖ hat Anspruch auf 62.200 Euro Klubförderung im Monat. Dazu kommen weitere 76.500 Euro pro Quartal für Aus- und Weiterbildungen.

Vorerst keine weiteren Überläufer der FPÖ

Noch ist die DAÖ eine Dreimannpartei, wie Pressesprecher Gernot Rumpold bestätigt. "Es wurden noch keine Mitarbeiter rekrutiert." Auch weitere Überläufer der FPÖ, wie von DAÖ-Chef und -Klubobmann Karl Baron angekündigt, gibt es vorerst nicht. "Das kommt im nächsten Jahr", meint Rumpold. "Jetzt kommt einmal Weihnachten."

Dass Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache für den Parteivorsitz der DAÖ abgesagt hat, ist für Rumpold kein Hindernis. Auch eine Mitgliedschaft Straches bei der DAÖ sei nicht zwingend nötig. "Strache kann bei uns auch parteifreier Spitzenkandidat für die Wien-Wahl werden."

Die Wiener FPÖ setzt jedenfalls alles daran, keine weiteren Mandatare an die DAÖ zu verlieren. Wandern noch fünf weitere aktuelle FPÖ-Gemeinderäte zur neuen Partei über, würden die Freiheitlichen 230.000 Euro Klubförderung pro Jahr verlieren. Die DAÖ hätte dann zusätzlich Anspruch auf eine Summe in dieser Größenordnung.

Erster Auftritt im Wiener Gemeinderat

Bereits am Mittwoch haben Baron, Klaus Handler und Dietrich Kops ihren ersten Auftritt im Landtag als Mandatare der neuen Fraktion. Thema der Sondersitzung, die von den Neos beantragt wurde, ist die Kontrolle von Parteifinanzen durch das Land Wien. Im Sonderlandtag wird es damit auch um die Spesenaffäre der FPÖ gehen, bei der der mittlerweile aus der Partei ausgeschlossene Strache eine Hauptrolle spielt.

Am Dienstag zu Mittag wurde entschieden, wo die drei DAÖ-Mandatare im Landtag Platz nehmen werden: Baron, Handler und Kops sitzen künftig in der letzten Reihe – in unmittelbarer Nähe zum Block der FPÖ, wie dem STANDARD bestätigt wurde. (David Krutzler, 17.12.2019)