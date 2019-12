Der VfGH sah in Teilen der türkis-blauen Reform einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz. Foto: Maria von Usslar

Wien – Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hebt zwei Bestimmungen der türkis-blauen Sozialhilfe als verfassungswidrig auf. Betroffen sind die Regelungen der Höchstsätze für Kinder sowie die Verknüpfung der Sozialhilfe (Mindestsicherung neu) mit Sprachkenntnissen.

In der von der ÖVP-FPÖ-Regierung beschlossenen Reform der Mindestsicherung wurde unter anderem ein Höchstsatz für Kinder festgelegt, der für das erste Kind 25 Prozent, für das zweite Kind 15 Prozent und für das dritte und jedes weitere Kind fünf Prozent der Ausgleichszulage beträgt. Der VfGH sieht darin eine "sachlich nicht gerechtfertigte und daher verfassungswidrige Schlechterstellung von Mehrkindfamilien". Sie könne dazu führen, dass der notwendige Lebensunterhalt bei Mehrkindfamilien nicht mehr gewährleistet werden kann.

Gegen die Höchstsätze für Erwachsene, die sich am System der Ausgleichszulage orientieren, haben die Verfassungshüter hingegen keine Bedenken.

Verknüpfung mit Sprachkompetenz verstößt gegen Gleichheitsgrundsatz

Auch die Verknüpfung der Sprachkenntnisse mit der Sozialhilfe hält der VfGH für unsachlich, "weil keine Gründe ersichtlich sind, weshalb ausschließlich bei Deutsch- und Englischkenntnissen auf diesem hohen Niveau eine Vermittelbarkeit am Arbeitsmarkt anzunehmen sein soll". Es sei offenkundig, dass für viele Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt weder Deutsch auf B1-Niveau noch Englisch auf C1-Niveau erforderlich sei. Die Regelung verstoße dadurch gegen den Gleichheitsgrundsatz.



21 SPÖ-Mitglieder des Bundesrats hatten den VfGH gegen die im Frühjahr verabschiedeten Gesetze angerufen. Die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner kritisierte die Regelung nach der Verkündung des VfGH-Erkenntnisses erneut als unmenschlich und begrüßte das Urteil.

Die Entscheidung der Verfassungsrichter hat auch Auswirkungen auf die aktuellen Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen, denn die unterschiedlichen Positionen zur Mindestsicherung galten bisher als einer der größten Stolpersteine in den Verhandlungen. Die Grünen hatten die Deckelung der Sozialhilfe in der Vergangenheit vehement kritisiert und als Förderung von Kinderarmut bezeichnet. Die ÖVP hatte hingegen stets argumentiert, dass eine Kürzung der Leistungen notwendig sei, um Arbeit gegenüber der Sozialhilfe attraktiver zu machen. Die Grünen zeigten sich jedenfalls unmittelbar nach Bekanntwerden der VfGH-Entscheidung erleichtert.

"Zwei besonders harte Maßnahmen sind weg. Sehr gut", schrieb der grüne Abgeordnete Markus Koza auf Twitter, der auch in der Koalitionsverhandlergruppe zum Thema Sozialpolitik sitzt.

Kein unzulässiger Eingriff in Länderkompetenz

Im Grundsatzgesetz selbst sieht der VfGH keinen unzulässigen Eingriff in die Zuständigkeit der Länder. Zwar sei die Gewährung von Leistungen bei sozialer Hilfsbedürftigkeit an sich Sache der Länder. "Der Bund ist jedoch zuständig, auf diesem Gebiet Grundsätze für die Landesgesetzgebung aufzustellen", hieß es in einer Pressemitteilung am Dienstag. (red, 17.12.2019)