Zurück in der Opposition

Kickl kritisiert Machtrausch der ÖVP und Naivität der Grünen

Der FPÖ-Klubobmann kündigt an, die neue Regierung vom ersten Tag an zu bekämpfen. Die Freiheitlichen wollen auf Klausur in der Steiermark eine Parteireform absegnen