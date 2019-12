Gott ist ein schlecht gelaunter Belgier und hat eine Tochter: Benoît Poelvoorde in Jaco Van Dormaels Komödie "Das brandneue Testament". Arte, 20.15 Uhr.

20.15 KOMÖDIE

Das brandneue Testament (Le tout nouveau testament, B/F/LUX 2015, Jaco van Dormael)Gott existiert. Er ist ein schlecht gelaunter Belgier und tyrannisiert seine Tochter. Um ihrem Vater eine Lektion zu erteilen, schickt sie den Menschen deren Todesdaten. Jaco Van Dormael (Toto der Held) will uns mit seiner Komödie vor allem eines näherbringen: Carpe diem! Bis 22.00, Arte

20.15 ROMCOM

Tatsächlich ... Liebe (Love Actually, USA/F/GB 2003, Richard Curtis) Eine Art Best-of-Compilation als ultimative Weihnachts-RomCom: London zur Vorweihnachtszeit! Hugh Grant als Schlawiner!! Bill Nighby als abgehalfterter Rock-Star!!! Irgendein Sender hievt Tatsächlich ... Liebe im Advent verlässlich ins Programm. Heute ist ORF 1 dran. Bis 22.20, ORF 1

22.05 KOMÖDIE

Der Himmel soll warten (Heaven Can Wait, USA 1978, Warren Beatty, Buck Henry) Football-Profi Joe Pendleton stirbt bei einem Autounfall. Ein Irrtum! Er muss im Körper eines ermordeten Millionärs auf die Erde zurück. Mit der Neuverfilmung von Harry Segals Theaterstück versuchte sich Warren Beatty erfolgreich an einer Screwball-Comedy. Bis 23.55, Servus TV

22.30 ACTION-KOMÖDIE

Ein ausgekochtes Schlitzohr (Smokey and the Bandit, USA 1977, Hal Needham) Schnauzbart, flotteSprüche, den Fuß auf dem Gaspedal seines schwarzen Trans Am und immer ein Lächeln auf den Lippen: Das Actionspektakel Ein ausgekochtes Schlitzohr katapultierte Burt Reynolds in Superstarsphären. Bis 0.30, ATV 2

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Aktiv im Alter Noch nie gab es so viele Hundertjährige wie heute. Die Reportage zeigt, wie in den Niederlanden sogenannte "caring communities" alten Menschen ein aktives Leben ermöglichen. Im Anschluss um 23.05 geht das Weltjournal+ der Frage nach, was es braucht, um im Alter auf ein geglücktes Leben zurückblicken zu können. In der Doku Langes Leben – Die Weisheit des Alters erzählen 40 Menschen zwischen 75 und 100 Jahren aus ihrem Erfahrungsschatz. Bis 23.05, ORF 2

23.45 DOKUMENTARFILM

Nouvelle Vague und Feminismus: Delphine Seyrig und Carole Roussopoulos (Delphine et Carole, insoumuses, F/CH 2019, Callisto McNulty) In den 1970er-Jahren besuchte die bekannte französische Schauspielerin Delphine Seyrig einen Workshop der Schweizer Videopionierin Carole Roussopoulos. Zusammen gründeten sie unter anderem das Videokollektiv "Les Insoumuses" und wurden Vorreiterinnen feministischer Filmpraxis. Bis 0.55, Arte