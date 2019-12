Vereine führen Deradikalisierungsprogramme in Haft durch – der Bedarf ist hoch, sagen sie. Auch der Verdächtige im Fall Stephansplatz war in einem der Programme

Ein Anschlag am Stephansplatz wurde vereitelt. Foto: MAGMAG Events & Promotion GmbH

Ein Mann, der schon zweimal wegen Terrordelikten verurteilt wurde, soll mehrere Anschläge geplant haben – in Haft. Via Handy soll er zwei Mitstreiter angestiftet haben, Bomben zu platzieren, etwa am Stephansplatz. Schon 2016 sei er vom Bewährungshilfe-Verein Neustart als "grenzwertig" eingestuft worden, berichtet die APA. Seine Gesinnung sei "als radikal zu bezeichnen", soll es in einem Neustart-Bericht heißen. Neustart bestätigt gegenüber dem STANDARD die Existenz eines Aktes zur betroffenen Person. Er wurde, so eine Sprecherin aber schon im April 2018 geschlossen, seither werde er nicht mehr betreut.

Radikale Gesinnung in Haft wird vom Justizministerium und verschiedenen Vereinen ebenso registriert, wie bekämpft: Deradikalisierungsprogramme laufen, werden aber auch kritisiert. Der Aufriss eines Systems mit Lücken.

Knappe Mittel, hoher Bedarf

Das Justizministerium arbeitet bei Deradikalisierungsmaßnahmen eng mit Vereinen zusammen, darunter Neustart, jener Verein, der auch den Verdächtigen im aktuellen Fall betreute, und Derad. Diplompädagoge und Islamismusforscher Moussa Al-Hassan Diaw hat Derad mitbegründet. In 2700 Stunden Arbeit habe man von der Gründung 2015 bis zum Jahr 2018 nach Angaben des Vereins 155 Klienten im justiziellen Kontext betreut, die meisten davon waren Männer. Es gab einerseits Abklärungsgespräche mit Leuten, die im Verdacht stehen würden, sich zu radikalisieren. Andererseits gab es diese Gespräche auch mit einschlägig verurteilten Personen, so Al-Hassan Diaw. Manche Häftlinge würden ihre gesamte Haftdauer über betreut werden.

"Es geht darum, ein anderes Weltbild zu vermitteln, eine andere ideologische Überzeugung und darum, Feindbilder abzubauen und staatsfeindlichen antidemokratischen Haltungen entgegenzutreten", sagt Al-Hassan Diaw. Ein Rezept aber gebe es nicht, "die Personen sind unterschiedlich von ihrer Persönlichkeitsstruktur und von ihrem Delikt, dementsprechend unterschiedlich sind auch die Maßnahmen." Derad wird von den einzelnen Justizanstalten auf den Plan gerufen, die Fälle möglicher Radikalisierung melden. Im Anschluss wiederum berichtet der Verein an die JA und gibt Empfehlungen ab.

Viel Bedarf, wenig Mittel

Vorsichtige Kritik kommt allerdings von der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) – die Mittel seien knapp, der Bedarf hoch. Österreichweit betreut die Glaubensgemeinschaft etwa 2000 muslimische Haftinsassen, von 15 Seelsorgern sind 14 ehrenamtlich aktiv. Imam Džemal Šibljaković ist dort als einziger hauptberuflicher muslimischer Gefängnisseelsorger für über 500 Insassen zuständig. Er leistet in den vier Wiener Justizanstalten und jener in Korneuburg dann Deradikalisierungs- und Präventionsarbeit, wenn diese Häftlinge nach Paragraph 278b verurteilt wurden oder wenn sie, auch ohne einschlägiges Urteil, "problematische Weltbilder oder Ideologien" hätten. Seit Jahren arbeiten wir auch mit verschiedenen Behörden und staatlichen Institutionen kontinuierlich daran, das Angebot auszuweiten. Die erste und bis heute einzige hauptberufliche Stelle wird von der IGGÖ finanziert", sagt er.

Das Bedürfnis nach muslimischer Seelsorge sei groß, heißt es von der IGGÖ, die Seelsorger würden etwa auch in Bereichen der Resozialisierung, Suizidprävention und des interreligiösen und interkulturellen Dialogs beitragen. Vom Justizministerium heißt es, es gebe "Aufwandsentschädigungen" für die Besuche der Religionspädagogen und Gefangenenseelsorger der IGGÖ, eine Ausweitung der Konditionen sei nicht geplant.

Von Null auf 31 Terrordelikte

Mit Stichtag 1. März 2019 sind laut Angaben des Justizministeriums 59 Personen in Zusammenhang mit Terrorismusverfahren in Haft, 20 davon in Untersuchungshaft, 39 in Strafhaft. Darunter sind zwei Frauen und elf junge Erwachsenen. Die Zahl der wegen Paragraph 278b – Mitgliedschaft in einer terorristischen Vereinigung – verurteilten Personen steigt konstant: Von null im Jahr 2013 auf 31 im Vorjahr.

Das Justizministerium reagierte mit einem Deradikalisierungsprogramm, es umfasste im Jahr 2015 ein Symposium mit internationalen Experten und die Einrichtung einer Task Force, in der etwa Richter, Staatsanwälte und Kriminologen vertreten sind. 2016 dann stellte der damalige Justizminster Wolfgang Brandstetter, ÖVP, die Ausarbeitung eines Maßnahmenpaketes voller Strategien und Umsetzungsvorschlägen vor. "In der diesbezüglichen Debatte werden Gefängnisse oft als 'Brutstätten' für Radikalisierung und mit Gewalt verbundenem Extremismus beschrieben", sagte er damals. Dem wolle man entgegenwirken.

Zurückgerudert nach Studien

Später wurde man konkreter: Bei den in Österreich vorliegenden Fällen bestehe kein einfacher Ursache-Wirkung-Zusammenhang in dem Sinne, dass auf eine Radikalisierung in der Haft nach der Entlassung unmittelbar terroristische Aktivitäten folgen würde, heißt es in einer parlamentarischen Anfrage. Sie wurde 2018 von Brandstetters Nachfolger Josef Moser, ebenfalls ÖVP, beantwortet. Das Gefängnis als "Brutstätte" sei eine Randerscheinung, heißt es da.



Von angekündigten Maßnahmen wurde mittlerweile etwa umgesetzt, dass Vollzugsbedienstete durch den Verfassungsschutz geschult werden, außerdem wurde ein "Leitfaden für die Gestaltung eines obligatorischen Vollzugsplans" entwickelt. Man kooperiere zudem mit anderen betroffenen Ressorts und auf europäischer und internationaler Ebene, so eine Sprecherin des Justizministeriums. (Gabriele Scherndl, APA, 18.12.2019)