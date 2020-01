Michael Hausenblas fragt den Regisseur Patrick Vollrath, was es mit seinem Fußballtrikot auf sich hat

Patrick Vollrath bekam das Frankreich-Trikot von Schauspieler Joseph Gordon-Levitt geschenkt. Foto: Nathan Murrell

"Ich habe dieses Trikot von Joseph Gordon-Levitt, dem Hauptdarsteller meines neuen Thrillers 7500 geschenkt bekommen. 7500 lautet der Notfallcode im Falle einer Flugzeugentführung. Ich war gleichermaßen überrascht wie erfreut. Das Ganze kam so: Während der Dreharbeiten haben wir uns in Köln das Fußballspiel Deutschland gegen Frankreich angeschaut.

Ich als Deutscher hab natürlich zu Deutschland gehalten. Joseph ist Amerikaner und hat mir während des Spiels gesteckt, dass er eigentlich für Frankreich die Daumen drückt. Als Gag hat er mir dann, nachdem wir abgedreht hatten, dieses Trikot der Franzosen mit der Nummer 75 geschenkt.

Als wir dann die Weltpremiere des Films in Locarno feierten, habe ich mich revanchiert und ihm ein deutsches Trikot mit der Nummer 00 besorgt. Wenn wir also gemeinsam an einem Ort sind und unsere Trikots tragen, ist unser Filmtitel komplett." (Michael Hausenblas, RONDO, 24.1.2020)