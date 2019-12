AfD-Politiker Björn Hocke soll nicht mehr in eine ZDF-Show eingeladen werden. Foto: APA, dpa, Martin Schutt

Berlin – ZDF-Chefredakteur Peter Frey will den AfD-Politiker Björn Höcke nicht mehr als Gast in den ZDF-Talkshows sehen. In einem "Zeit"-Interview verneinte er die Frage, ob der thüringische AfD-Chef noch ein geeigneter Gast in Talkshows sei.

"Wir Medien haben niemanden zu erziehen", so Frey. "Aber wir müssen zeigen, wo die Grenzen demokratischer Gesinnung verlaufen." Gefragt, ob der AfD-Politiker Björn Höcke für das ZDF noch ein möglicher Talkshow-Gast wäre, antwortet der Chefredakteur: "Nein." Wer Höcke im Oktober bei der Landtagswahl in Thüringen gewählt habe, habe "bewusst rechtsextrem" gewählt. (red, 17.12.2019)