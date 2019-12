Unter anderem die Kärntner Slowenen fürchten um den Erhalt ihrer Kultur. Foto: Regine Hendrich

Wien – Österreichs Volksgruppen sehen sich im Schwinden. Sollte die künftige Regierung keine Erhöhung der Förderungen beschließen, drohe der Republik ein Verlust der eigenen Identität, warnten Vertreter aller sechs Volksgruppenbeiräte am Dienstag in einer Pressekonferenz. Seit 25 Jahren seien die Mittel nicht valorisiert worden, auch Verbesserungen im Bildungswesen und im Medienbereich seien notwendig.

"Wir sind kein Bettelverein", machte Bernard Sadovnik, Vertreter der Kärntner Slowenen, klar. Es sei bereits "5 vor 12", was den Erhalt der autochthonen Volksgruppen betrifft. Zum Beispiel sei es langfristig nicht möglich, die in Österreich gesprochenen Sprachen zu erhalten, wenn die künftige Regierung nicht die richtigen Schritte setzt. Dabei gehe es nicht um bloße "Forderungen", sondern um den Erhalt der kulturellen Identität.

Verdopplung der Volksgruppenförderung gefordert

Seit 1996 wurde die Volksgruppenförderung, die sich seitdem bei etwa vier Mio. Euro bewegt, nicht erhöht. "Wir arbeiten auf dem Niveau von vor 25 Jahren", fasste Martin Ivancsics, Vorsitzender des Kroatischen Kultur- und Dokumentationszentrums, die Situation zusammen. Notwendig ist für die Minderheiten-Vertreter daher jetzt schon eine Verdoppelung des aktuellen Betrags sowie eine laufende Anpassung an die Inflation.

"Wir wollen nicht auf die Position von Bittstellern oder Bettlern reduziert werden. Es geht nicht nur ums Geld", meinte auch Josef Hollos, der die Ungarn in Österreich vertritt. Etliche arbeiteten freiwillig in Projekten der Volksgruppen, es sei aber zunehmend schwer, noch junge Menschen dafür zu finden. Emmerich Gärtner-Horvath nannte als Beispiel den Romanes-Unterricht. "Das kostet Geld, das ist halt so", sagte der Roma-Vertreter.

Dass Volksgruppen bewusst verdrängt würden, wollen deren Vertreter nicht behaupten. "Es hat noch nie jemand Negatives gesagt", bestätigte auch Karl Hanzl, Vorsitzender des Volksgruppenbeirates für Tschechen. Appelle an mehrere Regierungen seien aber ungehört geblieben. Sollte sich eine neue Koalition abzeichnen, werde man jedenfalls genau hinschauen und notfalls auch auf europäischer Ebene aktiv werden, so Sadovnik.

Nicht nur eine Erhöhung der Volksgruppenförderung, auch Anpassungen im Minderheitenschulgesetz, die Förderung zweisprachiger Kinderkrippen und eine breitere Unterstützung im Medienbereich wünschen sich die Minderheiten-Vertreter. (APA, 17.12.2019)