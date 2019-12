Foto: Amazon Prime

Einen spannenden Lese-Abend mit den Etat-Pushnachrichten vom Dienstag:

Lesbische Superheldin auf Amazon Prime: Batman wohnt hier nicht mehr

Pressefreiheit: Mindestens 49 Journalisten sind laut Reporter ohne Grenzen (ROG) seit Jahresbeginn weltweit wegen ihrer Arbeit getötet worden

Preise: STANDARD-Journalistin Vanessa Gaigg wurde mit dem "Journalismuspreis von unten" ausgezeichnet – Die Armutskonferenz vergab wieder Preise für respektvolle Armutsberichterstattung

TV-Tagebuch: An der Oberfläche der sozialen Not – Vorweihnachtliches "Thema" in ORF 2 – Sobald Menschen in sozialen Notlagen vorkamen, blieben die dafür verantwortlichen Ursachen und Strukturen unhinterfragt

Klare Ansage: ZDF-Chefredakteur Peter Frey will AfD-Politiker Björn Höcke nicht mehr in Talkshows einladen

Proteste – Schwuler Jesus, Maria kifft: Brasiliens Konservative protestieren gegen Jesus-Parodie bei Netflix

TV-Tipps für den Dienstag: Filzmaier bei "Willkommen Österreich", "Alles ist Liebe", Kreuz und quer: Zum Glück

Die Etat-Redaktion wünscht einen entspannten Abend!