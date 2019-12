Talk zum Klima

Türkis-Grün: Wie wenig Klimaschutz darf die Ökopartei akzeptieren?

Die Regierungsverhandlungen gehen in die finale Runde. Was muss sich in der Klimapolitik ändern? Die Ökonomin Sigrid Stagl und der ehemalige EU-Kommissar Franz Fischler diskutieren. Stellen Sie Ihre Fragen