derStandard.at/Etat schaut in das Medienjahr 2020 und bat rund 300 Medieneigentümer und -manager, Chefredakteure, Journalisten, Interessenvertreter, Medienpolitiker und Medienwissenschafter um ihre Erwartungen. Illustration: Armin Karner

Was Medien 2020 erwarten: Was passiert 2020 mit ORF und Privatsendern, Blättern und Plattformen? Und was sollte geschehen? DER STANDARD fragte 300 Expertinnen und Auskenner. Hier die Prognosen und Wünsche von Warner-Boss Gerhard Zeiler und "Kleine"-Chef Hubert Patterer, von Raiffeisen-Medienaufseher Erwin Hameseder und ORF-General Alexander Wrabetz – und vielen mehr.

Was passiert 2020 in Österreichs Medienbranche – Ein Überblick

Gleiche GIS bei mehr digitalen Möglichkeiten für den ORF: Auswertung der Etat-Prognose 2020

Und hier die Prognosen im Detail: Die Erwartungen und Wünsche der Branche zu ....

ORF: Medienmanager Gerhard Zeilter Zeiler wünscht dem ORF Grundsatzreform von ORF 1 und ORF 2 und Fokus auf Streaming

Politikeinfluss und öffentliche Inserate

Journalismus – und wo der Fokus 2020 liegen soll

Mehr Bezahlinhalte, Steueranreize für Werbung und 20 Prozent Werbeabgabe für Social Media

Qualitätskriterein für Medienföderung: Ideen für 2020

Wir wünschen spannende Lektüre!