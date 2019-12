Microsoft steckte eine neue Werbung in Windows 10. Foto: Photo by STAN HONDA / AFP

Eingeblendete Werbungen gewinnen bei Usern meist keine Beliebtheitspreise. Auch Microsoft hat sie in den letzten Jahren gerne bei Windows 10 untergebracht – etwa im Startmenü, in der Startleiste, auf dem Sperrbildschirm oder im Explorer. Und nun auch in der vorinstallierten Mail- und Kalender-App, wie "MS Poweruser" berichtet. Dabei wird dafür geworben, auch auf dem Smartphone eine Mail-App zu installieren.

Wenn man bei Gmail seine Mails checkt, wird die Gmail-Mobilversion angeboten. Bei Outlook wird der Umstieg auf die Outlook-App beworben.

Nervige Angelegenheit

Im November hieß es noch, dies sei ein Experiment. Damals wurden die Werbungen nur jenen Nutzern angezeigt, die kein Office-365-Abo hatten. Das dürfte sich nun geändert haben, und so sind die Werbungen für alle User zu sehen – sogar dann, wenn man bereits die mobile Outlook-App verwendet; nämlich ziemlich groß in der linken Sidebar.

Microsofts Stellungnahme dazu klingt nicht danach, als würde sich das bald ändern: "Die Werbungen sind nicht entfernbar, aber Sie können das im Feedback für Windows 10 vorschlagen." (red, 18.12.2019)