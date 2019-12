Microsoft steckte eine neue Werbung in Windows 10. Foto: Photo by STAN HONDA / AFP

Eingeblendete Werbungen gewinnen bei Usern meist keine Beliebtheitspreise. Auch Microsoft hat sie in den letzten Jahren gerne bei Windows 10 untergebracht. Etwa im Startmenü, in der Startleiste, am Sperrbildschirm oder im Explorer. Und nun auch in der vorinstallierten Mail- und Kalenderapp, wie "MSPoweruser" berichtet. Dabei wird angepriesen, auch auf dem Smartphone eine Mailapp zu installieren.

Wenn man bei Gmail seine Mails checkt, wird die Gmail Mobilversion angeboten. Bei Outlook wird der Umstieg auf die Outlook-App beworben.

Nervige Angelegenheit

Im November hieß es noch, dies sei ein Experiment. Damals wurden die Werbungen nur jenen Nutzern angezeigt, die kein Office 365-Abo hatten. Dies dürfte sich nun geändert haben und so sind die Werbungen für alle User zu sehen. Sogar dann, wenn man bereits die mobile Outlook-App verwendet. Nämlich ziemlich groß in der linken Sidebar.

Microsofts Stellungnahme dazu klingt nicht danach, als würde sich das bald ändern: "Die Werbungen sind nicht entfernbar, aber Sie können das im Feedback für Windows 10 vorschlagen". (red, 18.12.2019)