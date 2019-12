Vergangenes Wochenende traf Daka gegen Hartberg. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Salzburg – Fußball-Serienmeister Salzburg hat die Verträge mit dem Jung-Trio Patson Daka, Enock Mwepu und Sekou Koita jeweils bis 31. Mai 2014 verlängert. Das gaben die "Bullen" am Mittwoch bekannt. Vor allem Stürmer Daka, der in der laufenden Saison 14 Bundesligatore erzielt hat, sowie sein sambischer Landsmann und Mittelfeldakteur Mwepu avancierten zuletzt zu tragenden Säulen in der Elf von Jesse Marsch.

Die 21-jährigen Daka und Mwepu kamen im Jänner bzw. Sommer 2017 aus ihrer Heimat nach Salzburg. Der 20-jährige Koita aus Mali folgte im Jänner 2018 und war im Frühjahr 2019 an den Wolfsberger AC verliehen.

"Patson, Enock und Sekou haben sich – jeder auf seine Art und Weise – in den letzten Monaten top entwickelt", sagte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund in einer Club-Aussendung. "Sie haben den Sprung von Talenten mit Potenzial hin zu Spielern gemacht, die in unserer Mannschaft schon eine wichtige Rolle einnehmen. Auf ihre Entwicklung in unserem System sind wir sehr stolz. Mit ihren Vertragsverlängerungen haben wir einen wichtigen weiteren sportlichen Schritt, aber auch eine gute Investition für die Zukunft gemacht." (APA, 18.12.2019)