Foto: Heyne

Qiufan Chen: "Die Siliziuminsel"

Nach einigen Durchhängern beschert uns die aktuelle China-Mode in der Science Fiction mal wieder ein richtig gutes Buch: Der junge Autor Qiufan Chen nutzt einen Plot um eine drohende technologische Singularität, um mit einem höchst gegenwärtigen Phänomen abzurechnen: dem globalen Geschäft mit Elektroschrott-Recycling und den verheerenden Umweltfolgen für die Regionen, in denen dieser Giftmüll per Hand verarbeitet wird.

