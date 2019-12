Ob in "Game of Thrones", "The Crown" oder "Otherhood": Suchtexpertin Gabriele Fischer erklärt, warum Bier, Wein, Schampus in Serien besonders bei weiblichen Figuren so beliebt scheint.

Während in Filmen und Serien fast nur noch die Bösewichte rauchen, nimmt man es beim Alkohol nicht so streng: Egal ob edles Gemüt oder mieser Typ, dem Suff geben sich weitaus mehr hin. Und immer öfter halten die Damen ein Glas in der Hand, beobachtet auch die Suchtexpertin Gabriele Fischer. Auf Netflix gibt es den Film "Otherhood", in dem drei Mütter sich den Frust über ihre erwachsen gewordenen Söhne mit Bourbon wegtrinken. Cersei Lannister sah man selten ohne Rotweinkelch. Das eine oder andere Likörchen sogar die Queen in "The Crown". Haben die Damen in der Serienwelt ein Alkoholproblem? Oder trinken die Figuren so viel, weil den Drehbuchautoren nichts Besseres einfällt? Und steht es um weiblichen Alkoholkonsum in der Gesellschaft? Hören Sie dazu Serienreif-Podcasterin Doris Priesching im Gespräch mit der Suchtexpertin Gabriele Fischer. (red, 19.12.2019)

Der Rotwein ist Cersei Lannisters ständiger Begleiter. Foto: HBO / Sky