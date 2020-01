Golf-Videospiele gibt es viele, aber so etwas wie What the Golf eher nicht. Die verrückte Gagparade liefert Slapstick-Minigames am laufenden Band, wiederholt sich kaum jemals und überrascht auch nach Stunden immer noch mit absurden Ideen, witzigem Gameplay und so manchem schrillem Gag. Das Schönste daran: Auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, als würden hier Witze über Gameplay gestellt, offenbaren sich in den schwierigeren Aufgaben der einzelnen Löcher oft erstaunlich differenzierte Spielvarianten, die anderswo gleich als eigenes Mobile-Game ausgekoppelt Erfolg hätten. Mehr Abwechslung gibt es weder auf dem noch abseits des Golfplatzes. Abseits der Apple Arcade findet man den Golfspaß übrigens auch noch am PC.