In dieser Galerie: 2 Bilder Ja, ist denn heut schon Weihnachten?! DJ Ötzi im Kreise von Sonja Weissensteiner und einer Handvoll nicht zuordenbarer süßer Kinder. Foto: ORF / Peter Krivograd DJ Ötzi, Sonja Weissensteiner und der irische Pop-Haudege Johnny Logan (v.l.n.r.). Foto: ORF/ip media/Peter Krivograd

Für DJ Ötzi beginnt nun die besinnlichste Zeit des Jahres. Irgendwann muss auch in den im zünftigen Almhütten-mit-Blumenkisten-Stil gehaltenen Bettenburgen zwischen Flachau und Arlberg, in den herrlichen Skigebieten Alberschwende, Andelsbuch und Annaberg bis hinunter zu den Wienern und ihrer majestätischen Hohe-Wand-Wiese Ruhe und Frieden einkehren. Es wird scho glei dumpa – auch auf die Gefahr hin, dass im Londoner, in der Schatzi-Bar, im Platzhirsch oder im Free Ride die Gabi aus Pirmasens noch immer auf der Budel den Burger Dance tanzt. Friede auf Erden. Sofort!

Gerry Friedle moderiert am 23. Dezember als Nachfolger des Tatort -Kommissars Harald Krassnitzer erstmals gemeinsam mit der langjährig in Weihnachtsshows erprobten Sonja Weissensteiner die etwas ungeschmeidig betitelte ORF-Sendung Zauberhafte Weihnacht im Land der "Stillen Nacht". Gesendet wird aus dem Entertainmentkompetenzzentrum Gutshof Flachau in Salzburg-Innergebirg und dem dazugehörigen "Musistadl", einem 230 Jahre alten Kärntner Heustadl. Der wurde dort abgetragen und in der Flachau neu aufgebaut. Er beherbergt heute Hausbands wie Die Fetzentaler oder Die Sumpfkröten. Der Gutshof Flachau liegt übrigens vom berglosen Oberndorf, dem Ursprungsort der Stillen Nacht, gut 80 Kilometer entfernt.

Jetzt werden sie alle gleich singen

Ob zum Aufzeichnungstermin der Sendung am ersten Advent schon echter Schnee lag oder der Winterzauber künstlich mit Kanonen befeuert werden musste, bleibt spannend. Solche Details sind im Bereich der volkstümlichen Musik aber ohnehin nebensächlich. Es geht nicht um Echtes oder Authentisches, sondern um eine Wahrheit im höheren Sinn. Zu Weihnachten liegt Schnee. Es ist die stillste Zeit des Jahres. Alle Menschen werden Brüder. Basta. Gleich biegt mit fröhlichem Gebimmel ein Pferdeschlitten ums Eck. Verdammt, da sitzt ja ein Weihnachtsmann statt des Christkinds drauf! Der Mann sieht aus wie Semino Rossi oder der Chef der Kastelruther Nocktal-Edlseer. Nein, das ist die Maite von der Kelly Family! Himmel hilf, jetzt werden sie alle singen.

Dazu fordert der 48-Jährige, der gerade 20-jähriges Bühnenjubiläum feiert, folgende Sofortmaßnahmen von uns Fernsehkonsumenten: "Stille, Harmonie, Gemeinsamkeit und Sehnsucht". Das sind Begriffe, die man nicht unmittelbar mit dem Schaffen des Tiroler Gassenhauers und seinen Skills in Sachen musikalische Totschlager verbindet. Hey Baby, gemma Bier trinken. Ramalamadingdong. Cheerio, Tiroler are true. Wir nehmen die Hände über den Kopf und machen ein Dach daraus – und schreien: Pizza Hut! Pizza Hut! Ein Stern, dein Name. Uh, ah. So schön, so toll. Anton, Tirol.

Bereits 2011 weihnachtlich unterwegs: DJ Ötzi mit "Ring the Bell". DJOtziVEVO

Zwar kommt DJ Ötzi aus der wunderschönen Bergwelt des wunderschönen Tirols, und da aus dem wunderschönen Ötztal. In der dortigen Idylle einer imposanten und naturbelassenen Bergwelt könnten sich in der majestätischen und herrlichen Natur laut diverser älplerischer Fernsehdokumentationen über stolze Adler und süße Felltierchen theoretisch auch jederzeit der Fuchs und die Gams Gute Nacht in Zimmerlautstärke sagen. Leider aber ist es laut. Es böllert nicht nur Skihüttentechno über Berg und Tal. Die Ruhe wird speziell auch in der stillsten Zeit des Jahres gern vom Donnern der Schneekanonen und den mahlenden Ketten der Pistenraupen gebrochen.

Der Naturschnee ist ein Hund

Der Naturschnee ist ein Hund. Noch dazu haben den depperten Klimawandel mit Sicherheit die deitschn Gäscht mit ihren SUVs eingeschleppt. So knapp vor Weihnachten schauen die schönen Berge von oben betrachtet seit Jahren meist so aus, als ob Gott sich zu den Feiertagen talabwärts gern ein paar Kunstschneestraßen reinzieht. Dazwischen rutschen auf dem Gatsch die Leute auf dem Hosenboden ins Tal.

DJ Ötzi versucht der Kehrseite unserer Wintervergnügungen nun ausnahmsweise mit Besinnlichem statt Besinnungslosem beizukommen. In seiner kleinen, heilen, steilen Welt soll unter dem heurigen Sendungsmotto "Weihnachten in Europa" neben erwartbarem Dumpa, Ros entsprungen und Einsam wacht mit dem Tölzer Knabenchor oder dem Opern- und Dancing Star Natalia Ushakova das Niveau etwas gehoben werden. Dazu rocken die internationalen Pop-Haudegen Paul Young, Johnny Logan und Albert Hammond irgendetwas Weihnachtlich-Weltläufiges. Was das extra aus Garmisch-Partenkirchen angereiste Ehepaar Rosi Mittermaier und Christian Neureuther zur Aufführung bringen wird, dürfte spannend werden. Wer sich noch erinnern kann: Früher einmal in den 1970er-Jahren sind die beiden Skirennen gefahren. (Christian Schachinger, 19.12.2019)