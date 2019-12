Radiotipps für Donnerstag

PODCAST

STANDARD-Serienreif: Haben Frauen in Serien ein Alkoholproblem? Suchtexpertin Gabriele Fischer erklärt, warum Alkohol in Serien besonders bei weiblichen Figuren so beliebt scheint. derStandard.at/Serienreif

PODCAST

Falter Radio: Europäische Aussichten nach dem Brexit Historiker Philipp Ther, Philosophin Isolde Charim, Diplomatin Eva Nowotny und Journalist Michael Laczynski im Gespräch mit Raimund Löw. falter.at/radio

21.00 INTERVIEW

Im Gespräch: Paul Michael Zulehner Der Theologe wird am Freitag 80 Jahre. Bis 21.55, Ö1 (Karl Gedlicka, 19.12.2019)