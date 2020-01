Huevos Rancheros, also mexikanische Eier nach Farmer-Art, sind längst über die Grenzen Mexikos in die USA gewandert und gehören fix zur Tex-Mex-Küche im Südwesten. Das Gericht wird gerne zum Frühstück, Brunch oder zu Mittag serviert. Es ist ein ideales Katerfrühstück nach einer langen Nacht – am besten von jemand anderem zubereiten lassen.

Eine der Schlüsselzutaten für Huevos Rancheros sind "Refried Beans" oder "Frijoles Refritos", wie sie auf Spanisch heißen. Der Name heißt soviel wie "nochmal gebratene Bohnen", da sie nach dem Kochen noch kurz mit Zwiebeln angebraten werden. Dieses Bohnenmus trifft man in Mexiko und der Tex-Mex Küche überall an: in Burritos, auf Tacos und eben auf Huevos Rancheros. Mit den hier verwendeten vorgekochten Bohnen aus der Dose geht es schneller als bei der länger dauernden, traditionellen Zubereitung.

Zutaten (für 4 Stück)

Bohnenmus:

1 große Schalotte (od. kl. Zwiebel; 60 g)

1 EL Öl

1 gestr. TL Chilipulver Gewürzmischung

285 g Pintobohnen/Wachtelbohnen, abgetropft (Dose)

Salz

Salsa Roja: (reicht für ca. 8 Stk):

1 Schalotte (od. kl. Zwiebel; 60 g)

1 EL Öl

1 Dose (400 g) fein gehackte Tomaten

2 EL Koriandergrün, gehackt

2 TL Limettensaft

Salz

Cayennepfeffer oder Chili (optional, für Schärfe)

Außerdem: 4 Mais- oder Weizentortillas (Ø 18 cm), 4 Eier, milder Feta (od. Hirtenkäse), frische Spinatblätter, 1 gewürfelte Tomate, Koriandergrün und Limettenscheiben zum Garnieren

Huevos-Rancheros-Rezept-zum-Ausdrucken.pdf Größe: 0,53 MB Das Rezept als PDF zum Ausdrucken.