Es ist der Skandal, dessen Folgen Österreich noch immer erschüttern. Das Ibiza-Video hatte die türkis-blaue Regierung gesprengt, Heinz-Christian Strache entmachtet, die FPÖ gespalten und Österreichs politische Abgründe aufgezeigt. Das korrupte Gehabe, das da öffentlich wurde, war so absurd, dass selbst die Aufdecker der Ibiza-Affäre lange an dessen Echtheit zweifelten. Wie es war, die Veröffentlichung des Videos und dessen Folgen aus erster Reihe zu erleben und davon völlig überrascht zu werden, erzählt Frederik Obermaier. Er ist leitender Redakteur des Investigativteams der "Süddeutschen Zeitung" und hat zusammen mit seinen Kollegen und Journalisten des "Spiegel" die Ibiza-Affäre aufgedeckt. In dieser letzten Podcast-Folge des Jahres sprechen wir auch über Paranoia im Fake-News-Zeitalter, über die Angst, wegen seines Jobs ermordet zu werden, und auch darüber, was Österreich und die USA mittlerweile gemeinsam haben. Den Podcast hören Sie hier. "Thema des Tages" meldet sich am 7. Jänner zurück. Bis dahin frohe und geruhsame Feiertage. (zw, 20.12.2019)

Was hat das Ibiza-Video bei Ihnen ausgelöst, als Sie es zum ersten Mal sahen? Foto: Stilisierung / STANDARD