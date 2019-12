TV-Rechte für Champions League und Europa League in Österreich vergeben – und anders als in Deutschland

In dieser Galerie: 2 Bilder LASK Linz gegen Sporting Lissabon (Marko Raguz und Tiago Ilori lief am 12. Dezember bei Puls 4. Ab 2021/22 sollen Europa-League-Spiele auch im ORF zu sehen sein – wenn die ersten, unbestätigten STANDARD-Infos stimmen Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Die Uefa hat die TV-Rechte an der Champions League und der Europa League vergeben – und das deutlich anders als in Deutschland. Alle Sender und Plattformen schwiegen auf Anfragen am Mittwochabend zu den Rechten. Nach ersten, unbestätigten STANDARD-Informationen spielen der ORF wieder und Sky weiter in Österreich mit – und die Streamingplattform Dazn hier nicht.

In Deutschland holte Dazn den Großteil der CL-Rechte, die Dienstagspiele gingen wie berichtet an Amazon Prime. In Österreich dürfte die Streamingplattform nach ersten, unbestätigten Infos nicht zum Zug kommen – bisher hält Dazn hier auch den Großteil der Europa-League-Rechte. Einen Teil der Europa-League-Spiele zeigt Puls 4 (ProSiebenSat1Puls4) derzeit im Free TV.

ORF-Wunsch Europa League

Nach ebenso unbestätigten STANDARD-Infos soll der ORF bei der Uefa wieder zum Zug kommen – das dürfte vor allem den für Premiumsport zuständigen Kanal ORF 1 freuen. Hauptziel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in dem Bieterverfahren sollen Rechte an der Europa League gewesen sein. Und diese Hoffnung könnte sich erfüllt haben.



Sky verlor die Champions-League-Rechte in Deutschland an Dazn und Amazon, die Europa League ging offenbar an RTL, offenbar mit einem Pay-Angebot. Sky erklärte den Verlust der CL-Rechte in Deutschland nach 20 Jahren mit zu hohen Preisen für die Rechte. Die laufenden Deutschland-Rechte an der Champions League werden mit rund 200 Millionen Euro pro Jahr kolportiert.

In Österreich könnte Sky aber am Ball bleiben. Eine der kursierenden Spekulationen: Der Abosender könnte die Dienstagspiele der CL in Österreich exklusiv gekauft haben.

Bestätigungen, Infos oder Kommentare der Sender und Plattformen zu den Österreich-Rechten blieben Mittwoch aus. Das könnte sich aber bald ändern. (fid, 18.12.2019)