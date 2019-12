Die Demokraten – in der Mitte Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi – wollen mit der Übermittelung der Anklagepunkte gegen Trump an den Senat vorerst warten. Zuvor hatten sie bei der Abstimmung zum Impeachment deutlich die Absetzung des Präsidenten gefordert. Foto: EPA / Jim Lo Scalzo

Washington/Wien – Es war eine reichlich lange Debatte – aber am Ende hatte das erwartete Ergebnis doch den Anschein des Historischen. Das US-Repräsentantenhaus hat in der Nacht auf Mittwoch für das Impeachment von Präsident Donald Trump gestimmt . Die Abgeordneten befanden ihn, jeweils mit deutlicher Mehrheit, schuldig, seine Macht missbraucht und die Arbeit des Kongresses behindert zu haben. Nun muss der Senat über die tatsächliche Absetzung entscheiden. Wann der Prozess in der Kammer, in der Trumps Republikaner die Mehrheit haben, stattfinden soll, ist unklar. Geplant war ein Termin Anfang Jänner, wegen Streits um die Form des Prozesses könnte es nun aber zu Verzögerungen kommen.

Doch zurück zur Debatte: Die war am Mittwochabend streng entlang der Parteigrenzen verlaufen. Die Demokraten gaben sich Mühe, den Prozess als staatstragend und ernsthaft zu inszenieren. Nancy Pelosi, die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, sprach von einem "andächtigen Moment" und der Verteidigung der Demokratie. "Es ist tragisch, dass das rücksichtslose Handeln des Präsidenten ein Impeachment notwendig macht. Er hat uns keine andere Wahl gelassen."

"Niemand steht über dem Gesetz"



Adam Schiff, der mächtige Chef des Geheimdienstausschusses, betonte die Verfehlungen des Präsidenten. Dieser habe, als er persönliche Vorteile von der Vergaben von Militärhilfe an die Ukraine abhängig machte, die Sicherheit der USA gefährdet. Das sei illegal: "In Amerika steht niemand über dem Gesetz. Dafür, und für seine anhaltenden Bemühungen um eine ausländische Einmischung in unsere Wahl, muss ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet werden."

Die Republikaner hingegen bemühten sich erst gar nicht, die Vorwürfe gegen den Präsidenten zu entkräften. Sie sprachen stattdessen von einer rein parteipolitischen Kampagne und verglichen das Verfahren mit dem Prozess gegen Jesus Christus, baten den Gott Vater im Stil des Lukas-Evangeliums um "Vergebung für sie (die Demokraten, Anm.), denn sie wissen nicht was sie tun" und zogen Parallelen zum japanischen Angriff auf Pearl Harbor. Trump selbst meldete sich mehrfach aufgebracht auf Twitter zu Wort. Er sprach von einem Verfahren, das unfairer sei als die Hexenprozesse von Salem.

Abstimmung "als Amerikaner"

Im Repräsentantenhaus ließ sich derweil eine besondere Entwicklung der Argumente bei keiner der beiden Parteien über den Zeitraum der achtstündigen Debatte feststellen. Aus der Menge der Parteiuniformität heraus stach vor allem der Unabhängige Justin Amash. Der ehemalige Republikaner, der für das Impeachment stimmte, sagte, er votiere nicht als ein Mitglieder der großen Parteien, sondern "als Amerikaner".

Die parteipolitische Färbung der Debatte spiegelte sich am Ende auch im Resultat der Abstimmung wieder. Kein einziger Republikaner votierte für das Impeachment, neben Amash stimmten ausschließlich die Demokraten zu. Dort zogen sich die "Ja"-Stimmen allerdings über fast alle Wahlkreise. Auch Mandatarinnen und Mandatare, aus Pro-Trump-Gebieten stimmten fast einheitlich gegen den Präsidenten.

Mit Nein votierten schließlich nur drei Demokraten. Einer von ihnen, Jeff Van Drew, trat während der Abstimmung de facto der Republikanischen Partei bei. Er setzte sich in den Kreis der republikanischen Mandatarinnen und Mandatare. Für hochgezogene Augenbrauen sorgte einmal mehr die demokratische Präsidentschaftskandidaten Tulsi Gabbard, der ein Nahverhältnis zu Russland, aber auch zu Trump nachgesagt wird. Sie stimmte mit "anwesend", enthielt sich also de facto der Stimme.

Trump reagiert mit Witz über Tote

Trump selbst reagierte auf seine Art auf das historische Votum. Er nahm in den ersten 30 Minuten einer Wahlrede vor Anhängerinnen und Anhänger in Michigan zunächst gar nicht auf das Impeachment Bezug – und das, obwohl Mitstreiter seine Ansprache bewusst zeitgleich mit dem Votum getimed hatten, damit der Präsident quasi via Splitscreen Stellung nehmen könne. Als er dann doch von dem Votum sprach, warf er den Demokraten einen "Krieg gegen die Demokratie in unserem Land" vor, Parlamentspräsidenten Pelosi nannte er "Crazy Nancy". Die Mauer seiner Republikaner habe gehalten.

Später verglich er die Zahl der Anwesenden bei seiner Rede mit jener bei Ansprachen seiner demokratischen Konkurrentinnen und Konkurrenten und kam dabei wenig überraschend zum Schluss, dass er mehr Besucher vorweisen könne. Selbst bei diesen sorgte er allerdings für Raunen, als er andeutete, der im Februar verstorbene Ehemann einer demokratischen Abgeordneten könnte wegen deren Votum für das Impeachment nun womöglich in der Hölle schmoren. Zuvor hatte er sich vor den Anhängern über den Anruf der Witwe bei ihm lustig gemacht, die sich dafür bedankt hatte, dass er einige Flaggen auf Halbmast gesetzt hatte. Die Angesprochene reagierte via Twitter traurig auf die Worte des Präsidenten, er behindere den Prozess ihrer seelischen Heilung.

So und anders: Trump ist seit Mittwochnacht als dritter Präsident der Geschichte offiziell "impeached". Wie es mit seiner Amtsenthebung weitergeht, ist allerdings nicht ganz sicher. Aus Protest gegen den vermutlich "unfairen Prozess", den Trumps republikanische Gesinnungsgenossen im Senat für ihn planten, kündigten die Demokraten nach der Abstimmung an, mit der Übermittlung der Anklagepunkte – der "Articles of Impeachment" – vorerst zu warten.

Solange diese nicht übersendet werden, kann der eigentlich für Anfang Jänner geplante Prozess nicht stattfinden. Hintergrund ist ein Streit um den Ablauf: Die Demokraten fordern ein langes Verfahren, in dem Zeugen vorgeladen und Beweismittel vorgelegt werden. Die Republikaner, die das Verfahren im Senat kontrollieren, wollen hingegen ein sehr kurzes Verfahren, in dem nach Vortrag

der Anklage und der Verteidigung gleich abgestimmt wird. Inwiefern die Verzögerung des Prozesses allerdings als demokratische Druckmittel taugt – das blieb vorerst offen. McConnell kündigte für Donnerstag eine Rede dazu an. (Manuel Escher, Noura Maan, 19.12.019)