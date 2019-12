Takumi Minamino geigte in Salzburgs erstem Champions-League-Spiel gegen Liverpool groß auf. Foto: Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Salzburg – Der Transfer von Takumi Minamino von Red Bull Salzburg zu Liverpool ist offiziell besiegelt. Der Japaner wechselt mit sofortiger Wirkung zum Champions-League-Sieger, wo er einen "langfristigen Vertrag" erhält, gaben die Bullen am Donnerstag bekannt.

Über die Ablösemodalitäten wurden keine Angaben gemacht. Britische Medien hatten zuletzt von einer Ausstiegsklausel in Höhe von rund 8,5 Millionen Euro berichtet.

Minamino war im Winter 2015 von Cerezo Osaka nach Salzburg gekommen, in 199 Spielen schoss er 64 Tore und lieferte 44 Assists. "Mit Takumi geht ein überragender Mensch und toller Spieler", wurde Sportdirektor Christoph Freund in einer Aussendung zitiert. "Salzburg bleibt für immer in meinem Herzen", sagte Minamino demnach. (APA, red, 19.12.2019)