Das sind Pumas Gaming-Socken. Kostenpunkt: 105 Dollar. Foto: Puma

Puma hat Gaming-Socken für 105 Dollar (rund 94 Euro) vorgestellt. Die Beschreibung zu dem Produkt klingt fast so, als würde man sich selbst auf den Arm nehmen. "Dieses Produkt wurde für Konsolen-Gamer geschaffen und ist das erste seiner Art. Die Socken wurden für die Nutzung zuhause und für Arenen designt und bringt einerseits einen hohen Komfort, aber auch einen gewissen Grip mit sich, damit sich Spieler an die unterschiedlichen Gaming-Modi anpassen und Höchstleistungen erzielen können", ist dort zu lesen.

PUMA Group

Viel Spott für Pumas Gaming-Socken

In einem Video werden die Benefits der sündteuren Socken noch einmal näher erläutert. Das Produkt soll gemeinsam mit E-Sportlern entworfen worden sein. Wann die Socken in den Verkauf gehen, lässt Puma noch offen. Aktuell ist das Produkt Ziel von jeder Menge Spott. In den Kommentaren zu dem Video lassen sich die User über die Socken aus. So spotten Nutzer, dass nur mehr eine RGB-Beleuchtung fehle oder man Würde mit Mikrotransaktionen zusätzlich kaufen müsse. (red, 19.12.2019)