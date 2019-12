Der ehemalige FPÖ-Chef dürfte an eine blaue Verschwörung geglaubt haben, wollte die Spionagekosten aber laut Norbert Hofer der FPÖ verrechnen

Ein Bild aus besseren Zeiten. Nach dem Ibiza-Video glaubte Strache (links) laut einem Bericht der "Krone" an ein Komplott von Gudenus und Kollegen gegen sich. Foto: APA/ Fohringer

Der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos wohl an eine freiheitliche Verschwörung gegen sich geglaubt. Gudenus hatte Strache 2017 ja mit der vermeintlichen Oligarchennichte bekannt gemacht und das verhängnisvolle Treffen in der Finca auf Ibiza vermittelt. Deshalb soll Strache nach Publikwerden des Videos einen Detektiv beauftragt haben, um – unter anderen – seinen alten Freund Gudenus zu bespitzeln, den er für den Teil eines Komplotts hielt. Das schreibt die "Kronen Zeitung" am Donnerstag. Gudenus soll auf Geheiß Straches wochenlang ausspioniert worden sein.

Auf den Fotos, die nun aus dem Verschlussakt ans Licht gelangt sind, ist Gudenus unter anderem beim Einsteigen in seinen Wagen und nach einem Restaurantbesuch mit einem Bekannten zu sehen. Die Überwachungsfotos vom Juni wurden laut "Krone" im August bei der Hausdurchsuchung in Straches Klosterneuburger Villa von der Soko Ibiza sichergestellt. Dem Bericht zufolge wurde auch Straches Nachfolger als Wiener FPÖ-Chef, Dominik Nepp, bespitzelt.

Strache soll FPÖ Rechnung von Detektiv vorgelegt haben

FPÖ-Chef Norbert Hofer sagte am Donnerstagvormittag bei einer Pressekonferenz, dass Strache der Partei die Rechnung einer Detektei vorgelegt habe. Strache habe die Kosten für die Beschattung von Gudenus, der unmittelbar nach dem Ibiza-Skandal aus der Partei ausgetreten war, offenbar der FPÖ verrechnen wollen. Laut Hofer hat die FPÖ dieses Ansuchen abgelehnt und die Rechnung nicht bezahlt. Von der Beauftragung des Detektivs habe er zuvor nichts gewusst, und auch, wen genau Strache durch den Detektiv beschatten ließ, ging laut Hofer aus der Rechnung nicht hervor. (red, APA, 19.12.2019)