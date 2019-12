Magenta-Telekom-CEO Andreas Bierwirth. Foto: APA

Der vom Wirtschaftsmagazin "Trend" alljährlich vergebene Titel "Mann des Jahres" geht heuer an den Magenta-Telekom-CEO Andreas Bierwirth. Der 48-jährige Manager leitet seit sieben Jahren das Mobilfunkunternehmen T-Mobile Austria, das seit Mai dieses Jahres nach dem Kauf und der Integration des Kabelnetzbetreibers UPC unter dem Namen "Magenta" auftritt.

"Nach zehn Jahren fühle ich mich endgültig angekommen"

Für den deutschen Manager ist der Titel eine wichtige Anerkennung: "Nach zehn Jahren in der österreichischen Wirtschaft fühle ich mich nun endgültig hier angekommen." Bierwirth begann 2002 seine Karriere mit der Etablierung der Germanwings als Low-Cost-Airline, wechselte nach einem Zwischenstopp als Leiter des Miles-&-More-Programms der Lufthansa im Jahr 2008 in den Vorstand der AUA und ist seit September 2012 Vorsitzender der Geschäftsführung von T-Mobile Austria, heute Magenta Telekom, wo ihm in den letzten Jahren der Turnaround des Mobilfunkers gelang.

Geist und Weitblick

Für den Chef der Deutschen Telekom, Tim Höttges, ist Bierwirth "ein hervorragender Manager, dessen analytischen Geist und Weitblick ich persönlich schätze". Bierwirth, der auch im Aufsichtsrat der Telekom Deutschland sitzt, zähle inzwischen zum engsten Führungskreis der Deutschen Telekom, sagt Höttges. Für den Europachef Srini Gopalan hat Bierwirth die Österreich-Tochter Magenta "zu einem Vorzeigebeispiel innerhalb der Deutschen-Telekom-Gruppe gemacht". (red, 19.12.2019)