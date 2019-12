Demonstranten forderten die Freilassung vom katalonischen EU-Abgeordneten Orial Junqueras. Foto: EPA / SUSANNA SAEZ

Luxemburg/Barcelona/Madrid – Spanien hat einem inhaftierten katalanischen EU-Abgeordneten rechtswidrig seinen Mandatsantritt verweigert. Die spanischen Behörden hätten es Oriol Junqueras demnach ermöglichen müssen, den nötigen Eid auf die Verfassung zu schwören, weil er zu diesem Zeitpunkt bereits parlamentarische Immunität genoss, entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag.

Junqueras, einst Vizepräsident von Kataloniens autonomer Regierung, wurde nach dem vom Verfassungsgericht ausgesetzten Unabhängigkeitsreferendum im Oktober 2017 zusammen mit zahlreichen weiteren Menschen in Untersuchungshaft genommen und am 14. Oktober dieses Jahres zu 13 Jahren Haft verurteilt. Zuvor allerdings war er im Mai in das EU-Parlament gewählt worden.

Um das Mandat antreten zu können, schreibt spanisches Recht einen Eid auf die spanische Verfassung vor. Junqueras durfte das Gefängnis zu diesem Zweck jedoch nicht verlassen. Da der Eid nicht geleistet wurde, erklärte die spanische Wahlkommission den Sitz Junqueras' im EU-Parlament für vakant und setzte alle mit dem Amt verbundenen Rechte aus. Damit hat Spanien den Richtern zufolge gegen europäisches Recht verstoßen.

Proteste beim Fußballklassiker

Beim Prozess im Oktober war keiner der Angeklagten, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, wegen Rebellion verurteilt worden, sondern nur wegen Aufstands und der Veruntreuung öffentlicher Gelder. Junqueras erhielt mit 13 Jahren Haft die höchste Strafe aller Angeklagten. Drei seiner ehemaligen Minister wurden zu zwölf, zwei weitere zu zehneinhalb Jahren verurteilt. Die Ex-Präsidentin des katalanischen Parlaments, Carme Forcadell, erhielt elfeinhalb Jahre Haft und die Aktivisten Jordi Cuixart, Vorsitzender des Kulturvereins Òmnium Cultural, und Jordi Sànchez, Ex-Chef der Bürgerbewegung Katalanische Nationalversammlung (ANC), neun Jahre. Nach Bekanntwerden der Urteile kam es in Katalonien zu massiven Protesten.

Auch rund um das Fußballstadion in Barcelona fanden am Mittwochabend Proteste statt. Dort fand der Klassiker zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona statt, der torlos endete. Vor dem Spiel legten die Demonstranten den Verkehr rund um das Stadion lahm, drinnen schwenkten sie katalanische Fahnen. Nach der Partie kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Wegen massiver, teils gewaltsamer Proteste von Unabhängigkeitsbefürwortern war das Spiel am 26. Oktober abgesagt und verschoben worden.

Die Unabhängigkeitsbewegung, der auch die Regierung in Barcelona angehört, hat in den vergangenen sieben Jahren eine unverbindliche Bürgerbefragung über die Unabhängigkeit sowie das umstrittene Referendum abgehalten. Außerdem verabschiedete das Regionalparlament 2017 mehrere Übergangsgesetze, um einen unabhängigen Staat zu installieren. Sie wurden vom spanischen Verfassungsgericht für ungültig erklärt. Katalonien wurde nach dem Referendum von Madrid für zwei Monate unter Zwangsverwaltung gestellt, Parlament und Regierung aufgelöst, die jetzt Verurteilten verhaftet. (APA, red, 19.12.2019)