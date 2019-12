Franziska und Philipp sind seit drei Jahren ein Paar. Während Philipp eigentlich noch auf Nachwuchs warten wollte, ist es dann doch früher passiert. Franziska hat ihm eines Morgens beim gemeinsamen Frühstück von der Schwangerschaft erzählt. Seit dem ersten Ultraschallbild hat Philipp so viele Bedenken, wie das alles wohl werden wird, dass er sich fast mehr Sorgen macht, als sich darauf zu freuen, Vater zu werden.

Daniela und Thomas haben nach der dritten Fehlgeburt beschlossen, auf Kinder zu verzichten. Dieser Entschluss hat das Leben beider sehr stark beeinflusst. Thomas bringt sich seither viel intensiver in seine Arbeit ein, und Daniela hat eine neue Ausbildung begonnen. Auch wenn beide so tun, als wäre das Thema Kinder bereits ad acta gelegt, wünschen sich beide einfach Nachwuchs und ein Leben mit Kindern.

Marina und ihr Freund Jonathan haben sich nach langen Versuchen, ein Kind zu bekommen, dazu entschieden, Pflegeeltern zu werden. Obwohl sich beide sehr auf den neuen Abschnitt mit einem oder zwei Kindern freuen, ist Marina trotzdem oftmals traurig, nicht selbst Kinder bekommen zu können.

Gefühle in der Schwangerschaft

Schwanger zu sein ist eine aufregende Zeit mit Untersuchungen, Befürchtungen, Wünschen und Hoffnungen. Es entstehen Ängste, die man so vielleicht noch nie gefühlt hat, Erwartung und Spannung in der Ungewissheit, wie sehr sich das eigene Leben verändern wird. So individuell wie Menschen sind, haben sie alle Wünsche für das Kind, das in einem selbst oder im Körper der Partnerin heranwächst, und Hoffnungen, die dem Kind mit auf den Weg gegeben werden.

Wahrscheinlich ist während der Schwangerschaft einer der vorherrschenden Wünsche vieler, dass die Geburt möglichst einfach und komplikationslos sein möge, damit der Nachwuchs, und natürlich auch die Mutter selbst, einen einfachen Start in das neue Abenteuer erhält.

Foto: https://www.istockphoto.com/at/portfolio/fotostorm

Gerade vor Weihnachten ist die Zeit, in der Wünsche, Hoffnungen und die Sehnsucht nach der Erfüllung dieser Wünsche formuliert werden. Da kann es sein, dass sich auch Eltern an die Zeit erinnern, als das neue Leben in die eigene Familie gekommen ist.

Wünsche an mein noch ungeborenes Kind

Die Gedanken einer Mutter, die Wünsche an ihren Nachwuchs formuliert, könnten sein:

Ich wünsche dir, mein Kind, eine einfache und unbelastete Schwangerschaft.

Du sollst einen guten Start ins Leben haben, der ohne große Komplikationen verlaufen soll.

Ich wünsche dir, mein Kind, immer nur das Beste für dich, auch wenn mir klar ist, dass das vielleicht nicht immer möglich sein wird.

Gesundheit und ein erfülltes Leben wünsche ich dir und hoffe sehr, dass du, damit ausgestattet, ein langes Leben führen wirst.

Eine sorgenfreie und unbekümmerte Kindheit wünsche ich dir von Herzen. Dass du Spaß daran haben kannst, Neues zu entdecken, und das Leben für dich voller Leichtigkeit verlaufen kann.

Dass du Eltern und Bezugspersonen hast, die dir, egal was passiert, immer zur Seite stehen und mit dir zusammen dein Leben bewältigen.

Freunde und Freundinnen, Spielkameraden und Menschen, die sich von deiner Einmaligkeit und deiner Art und Weise angezogen fühlen und sich gern mit dir umgeben.

Entwickle Neugierde, mein Kind, darauf, wie unendlich groß und vielfältig so ein Leben und das Drumherum ist, wie schön die Natur sein kann, und dass du Orte findest, an denen du das Leben an sich als etwas Wunderbares empfinden kannst.

Dass die Welt für dich ein sicherer und guter Ort ist.

Dass du keine Angst davor haben musst und Brutalität und Unbarmherzigkeit in den Jahren deiner Kindheit nicht erfahren musst.

Mögest du von Krieg und Hunger, von Hass und Gewalt verschont werden.

Ich wünsche dir, mein Kind, dass du lernst, Recht von Unrecht zu unterscheiden, und du andere auch an deinem Glück teilhaben lassen kannst.

Ich wünsche dir, dass du deine Fähigkeiten nutzen und dich so entwickeln kannst, wie du es gerne möchtest.

Dass du einige deiner Träume realisieren und diese auch leben kannst. Hoffentlich gelingt es dir, nicht immer alles auf später zu verschieben, sondern das Jetzt und Hier auch zu genießen. Lass dich nicht so sehr von Regeln und Ängsten davon abhalten, das zu tun, was du gerne machen möchtest.

Ich wünsche dir, dass wir als Eltern und Bezugspersonen dir deine eigene Freiheit so weit lassen können und bereit sind, dich und deine Entwicklung zu begleiten. Ich weiß, du bist nicht dazu auf der Welt, meine nicht in Erfüllung gegangenen Träume statt mir zu leben, und ich werde auch nicht in diese Richtung drängen.

Dies ist sicher nur eine kleine Auswahl an Gedanken. Meist werden diese Wünsche nicht ganz genau so gedacht, vielleicht aber werden einige sogar niedergeschrieben oder ausgesprochen, und ganz bestimmt gibt es noch eine Unzahl an Wünschen, die Eltern und Bezugspersonen für ihre Kinder haben.

