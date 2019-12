Die Zusammenarbeit von Arthur Arbesser und Fay ist beendet. Foto: APA/KATHARINA SCHIFFL

Die Zusammenarbeit zwischen dem italienischen Modelabel Fay und dem österreichischen Designer Arthur Arbesser wird nach zwei Jahren beendet. Das gab der Modekonzern Tod's in einer Aussendung bekannt. Die Entwürfe für das Frühjahr 2020, ab Jänner in den Shops erhältlich, sind somit die letzten, die unter der kreativen Leitung von Arbesser entstanden sind.

Der in Wien geborene, in Mailand lebende Modedesigner arbeitet derzeit an Kostümen für die Heller-Oper "Rosenkavalier", während der Mailänder Modewoche im Februar wird er die Kollektion seines eigenen Labels präsentieren. (red, 19.12.2019)

