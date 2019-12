Dem Standard wird ja eine Nähe zu Apple nachgesagt, Deswegen ein Foto von iPhones? Foto: APA

Wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, hat die Qual der Wahl. Aus der Menge an Handys, die es auf dem Markt gibt, den richtigen mobilen Begleiter zu finden, ist nicht einfach. "Um das passende Smartphone zu finden, sollten sich Verbraucher genau überlegen, was ihnen an einem Gerät wichtig ist. Bestimmte Kriterien, wie die Frage nach dem Betriebssystem oder dem Modell, können am Ende die Kaufentscheidung beeinflussen", schreibt das Onlinemagazin teltarif.de.

Unendlich viele Androiden

Android oder iOS? Ob es das Betriebssystem von Google oder Apple sein soll, ist eine Grundsatzfrage, die Käufer vorab für sich klären sollten. Bei iOS müssen sich Nutzer lediglich zwischen den verschiedenen iPhone-Modellen entscheiden. Wem die aktuellen Geräte zu teuer sind, kann bedenkenlos die Vorjahresmodelle oder das iPhone 8 kaufen. Diese werden ebenso wie die 7er-Generation oder das iPhone SE nach wie vor mit schnellen Updates versorgt.

Im Gegensatz zu der übersichtlichen Anzahl an Apple-Smartphones ist die Auswahl bei Android nahezu unendlich. Allerdings verpassen einige Hersteller den Geräten eine eigene Oberfläche. Updates auf neue Versionen dauern daher oft lange oder bleiben für ältere oder einfache Smartphones ganz aus. Wer Wert auf viele kostenlose Anwendungen legt oder das System individuell anpassen möchte, ist bei Android gut aufgehoben. Zudem kann die Anzahl der Prozessorkerne die Kaufentscheidung beeinflussen. Ob ein Gerät mit zehn Kernen mehr Leistung bietet als ein Octa-Core-Prozessor ist nicht gesagt. Ein schneller Chip bringt nur etwas, wenn genug Arbeitsspeicher vorhanden ist und das Betriebssystem das Gerät nicht ausbremst.

Akku-Laufzeit

Ein weiteres Kriterium ist die Akku-Laufzeit. Käufer sollten wissen, je höher die Display-Auflösung und Taktung der Prozessoren, desto mehr Strom verbraucht ein Smartphone. Obwohl Einsteiger-Handys meist über geringere Akku-Kapazitäten verfügen als Oberklasse-Modelle, sagt das nichts über die Laufzeit aus. Denn der Verbrauch hängt auch von den Systemeinstellungen ab.

Den internen Speicher sollten Anwender beim Handy-Kauf ebenfalls im Blick haben. Ein kleiner Speicher kann durch Fotos, Videos und Apps schnell belegt sein. Dadurch wird das System ausgebremst und App-Aktualisierungen sowie Sicherheitsupdates können nicht mehr heruntergeladen und installiert werden. Empfehlenswert ist ein interner Speicher von mindestens 32 oder besser noch 64 GB. Neben den technischen Daten ist der individuelle Geräte-Eindruck entscheidend. (red, 22.12. 2019)