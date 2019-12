Was hat die Leser im Bereich Gesundheit im ausgehenden Jahr am meisten interessiert? Wie auch schon in den Vorjahren scheinen in den Top Ten am häufigsten die Themen Sex, Alkohol und Ernährung auf. Doch sehen Sie selbst!

Übergewicht vermeiden

Platz zehn. Foto: istockphoto

Der Artikel Wie sich Übergewicht relativ einfach vermeiden lässt liegt auf dem zehnten Platz der Liste. Er beschreibt, warum Stressgeplagte vor allem zu fett- und zuckerhaltigen Lebensmitteln greifen.





Unglückliche Beziehungen

Platz neun. Foto: herder

Die norwegische Paartherapeutin Sissel Gran hat ein Buch für Paare geschrieben, die unglücklich miteinander sind – und aneinander vorbeireden. Der Artikel dazu, Warum Beziehungen unglücklich werden, liegt auf Platz neun.





Enthüllung in Buchform

Platz acht. Foto: APA / Markus Leodolter

Im Artikel Ein McDonald's-Spitzenmanager packt aus geht es um ein Buch, in dem eine ehemalige Führungskraft von den Zuständen bei der Fastfoodkette berichtet. Harald Sükars reißerische Abrechnung mit den krankmachenden Strategien ist auf dem achten Platz gelandet.





Auf Alkohol verzichten

Platz sieben. Foto: istockphoto

Wer jeden Tag eine Flasche Wein trinkt, lebt ungesünder als ein Kettenraucher, sagt der Neurologe Stefan Kiechl von der Med-Uni Innsbruck im Artikel Nicht empfehlenswert: Auf alkoholfreie Phasen vergessen. Das hat die Leserinnen und Leser 2019 sehr interessiert – Platz sieben.





Wo wir sterben

Platz sechs. Foto: istockphoto

Der Text Kurz vor Schluss: Wie Menschen sterben ist im STANDARD-Gesundheitsmagazin CURE erschienen. Die Reportage erzählt von vier Menschen, die an unterschiedlichen Orten gestorben sind – im Hospiz, zu Hause, im Seniorenheim und auf der Intensivstation. Sie liegt auf dem sechsten Platz.





Patientin schikaniert

Platz fünf. Foto: istockphoto

Rückenschmerzen sind höllisch. In einem Spital im zehnten Bezirk wurde eine Patientin quasi sich selbst überlassen, davon erzählt der Artikel Schikane im Spital: Wo Patienten nicht ernst genommen werden, der auf dem fünften Platz liegt. Der Erfahrungsbericht ist in der Kategorie Gesunde Geschichten erschienen, in der die STANDARD-Gesundheitsredakteure berichten, was sie für ihr eigenes Wohlbefinden ausprobieren, was sie im Gesundheitssystem alles erleben und was ihnen Patienten erzählen.





Noch einmal: Auf Alkohol verzichten

Platz vier. Foto: istockphoto

Psychiater: Zwei- bis dreimal pro Woche auf Alkohol verzichten ist auf dem vierten Platz im Ranking der meistgelesenen Gesundheitsgeschichten 2019. Darin sagt der Experte Martin Kurz, dass Alkoholfasten sinnvoll und eine sechswöchige Abstinenz im Jahr zu wenig ist.





Freie Liebe

Platz drei. Foto: istockphoto

Los geht es mit den Stockerlplätzen, die alle drei in dieselbe Kerbe schlagen. Auf Platz drei brachte es der Artikel Tinder, Grindr und Co: Freie Liebe und viele Folgen, der von Dating-Apps wie Tinder handelt und erzählt, dass es noch nie so einfach war, sich Sex zu organisieren.





Wie im Porno

Platz zwei. Foto: istockphoto

Junge Männer haben oft unrealistische Vorstellungen von Sex, die sich in einer Partnerschaft nicht umsetzen lassen, sagt David Goecker im Interview Sexualtherapeut: Junge Menschen wollen Sex haben wie im Porno – Platz zwei.





Dating-Plattformen

Platz eins. Foto: istockphoto

Die meistgelesene Geschichte im Jahr 2019 im Ressort Gesundheit und damit Platz eins war Fuck, Sex war gestern!, in der es wie im Text auf dem dritten Platz um Dating-Plattformen geht und darum, wie Liebe und Sex sich dadurch verändert haben. (bere, 27.12.2019)