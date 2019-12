Ähnlichkeiten zum bereits vorgezeigten Motorola Razr – Mini-Display an der Vorderseite

Zwei Bilder des neuen faltbaren Smartphones von Samsung. Foto: Weibo

Die Ära der faltbaren Smartphones mag etwas holprig gestartet sein, eines ist aber klar: Die Hersteller sind davon überzeugt, dass solchen Geräten eine große Zukunft beschert ist. Jedenfalls arbeiten derzeit gleich mehrere Firmen an neuen faltbaren Designs für das kommende Jahr. Und eines davon ist nun durchgesickert.

Clamshell

Wie erste in chinesischen sozialen Medien kolportierte Bilder zeigen, greift Samsung bei seinem neuen faltbaren Smartphone zu einem Clamshell-Design. Das bedeutet, dass hier der Bildschirm vertikal gefaltet ist, und das Gerät an sich deutlich kleiner sowie das Display im ausgefalteten Zustand länglicher ist. Damit erinnert es stark an die neue Generation des Razr, die Motorola vor einigen Wochen erstmals hergezeigt hat.

Im ausgeklappten Zustand wird das Gerät ziemlich länglich. Foto: Weibo

Der auf den Bildern zu sehende Prototyp trägt dabei keinen Schriftzug. Dass Samsung der Hersteller ist, wird aber bei einem Blick auf das Geschehen am Bildschirm schnell klar. Ist hier doch eindeutig das One UI des Herstellers zu erkennen. Auch das restliche Design passt zur aktuellen Linie des Unternehmens.

Details

Ebenfalls zu sehen ist ein kleiner Bildschirm an der Außenseite des Geräts, auf dem wichtig Informationen wie Uhrzeit oder Akkustand anzeigt werden. An der Rückseite ist eine Dual-Kamera verbaut, eine Selfie-Kamera gibt es ebenfalls, die das Display mit einem Punchhole-Ausschnitt durchbricht.

Ausblick

Abzuwarten bleibt, wann Samsung das entsprechende Gerät offiziell enthüllen wird. Zuletzt war davor zu hören, dass das Galaxy Fold 2 parallel zum Galaxy S11 im Februar präsentiert werden soll. Allerdings könnte es sich dabei auch um ein anderes Gerät handeln. Immerhin hatte Samsung schon vor einigen Monaten betont, dass man an mehreren faltbaren Designs arbeitet. (red, 19.12.2019)