Pro

von Ronald Pohl

Kaum ist das Glöckchen verstummt, schon steht das Malheur allen Beteiligten deutlich vor Augen. Die Geschenke sind wie üblich zum Vergessen. Der Geruch des von der Partnerin überreichten Rasierwassers lässt an flüchtige, lieblose Umarmungen im Hinterzimmer einer Fernfahrerkneipe denken.

Der gebackene Karpfen liegt wie Carrara-Marmor im Magen. Die Kekse ähneln Laubsägearbeiten von Montessori-Schülern. Sie verewigen sich im Nu an Bauch, Po und Hüften. Leise erbricht der Hund Fragmente seines Spielzeugs aus Vollgummi. Die Kinder finden den Christbaumschmuck "ätzend". Man möchte stillschweigend ins Rotweinglas flennen oder zum buddhistischen Glauben übertreten. Wäre da nicht am Christtag der alljährliche Besuch bei der Großmama. Sie nörgelt bereits, wenn man bei der Tür hereinkommt ("Was ist das für ein komischer Geruch? Hast du ein neues Parfum?"). Vollends nach Genuss ihres stark verbrannten Bratens schätzt man das eigene Elend von Herzen.