Jahresrückblick der Porno-Plattform gibt auch Einblick in die Smartphone-Nutzung der User

Über Jahre hinweg hat Google mit schöner Regelmäßigkeit jedes Monat neue Zahlen zur Verbreitung einzelner Versionen veröffentlicht. Angesichts der langsamen Verbreitung neuer Softwaregenerationen war das zwar oft eine eher deprimierende Angelegenheit, aber zumindest konnte man sich regelmäßig versichern, dass es noch immer nicht besser geworden ist. Doch vor einem Jahr kam dieses System dann gehörig ins Stocken: Seit dem Oktober 2018 wurden nur mehr einmal Zahlen veröffentlicht – und das ist auch schon wieder mehr als ein halbes Jahr her.



Also müssen alle, die wissen wollen, wie verbreitet einzelne Android-Generationen gerade sind, auf anderes Zahlenmaterial zurückgreifen. Dabei eignen sich populäre Plattformen natürlich am besten, und so springt eine davon nun – indirekt – Google zur Seite.

Pornokonsumenten mögen Pie

Die aktuelle Jahresauswertung von Pornhub beinhaltet auch Zahlen zur Nutzung einzelner Android-Versionen. Und eigentlich könnte Google damit recht zufrieden sein. Immerhin steht hier Android 9 "Pie" mit 48 Prozent klar an erster Stelle. Dahinter folgt dann Android 8 "Oreo" (23 Prozent) gefolgt von Android 7 "Nougat (12 Prozent). Noch deutlich abgeschlagen ist hingegen das aktuelle Android 10 mit 2 Prozent. Allerdings muss dabei bedacht werden, dass es sich um einen Jahresschnitt handelt. Und da Android 10 erst im September veröffentlicht wurde, ist davon auszugehen, dass der aktuelle Marktanteil höher liegt.

So sieht es aus bei den Android-Nutzern auf Pornhub. Grafik: Pornhub

Ganz allgemein gilt es bei diesen Zahlen festzuhalten, dass sie nicht global repräsentativ sind. Solche Statistiken variieren immer stark je nach Plattform und deren Nutzern – und vor allem aus welchen Ländern die meisten Nutzer kommen. Ganz können die Google-Zahlen damit also nicht ersetzt werden.

Andere Statistiken

Durchaus interessant sind aber auch andere Zahlen zur Tech-Nutzung der Pornhub-Nutzer. So ist etwa der Anteil der Windows-Nutzer zurückgegangen, dafür legen Linux, macOS und vor allem Chrome OS zu. Der beliebteste Browser bleibt sowohl am Desktop als auch auf Smartphones Googles Chrome. (red, 19.12.2019)