Die Xbox Series X ist ein ordentliches Bemmerl. Foto: Microsoft

Das Design der Xbox Series X ist für eine Konsole ungewöhnlich. Vielmehr erinnert das Spielgerät von Microsoft an einen Mini-PC. Wie groß die Konsole nun ist, hat der Hersteller bislang nicht verraten. In ersten Videos war die Xbox Series X bereits mit einem Controller zu sehen. IGN hat anhand dieser Infos nun die Konsole mit Karton nachgebaut, um einen Vergleich mit anderen Spielgeräten zu bieten.

IGN

So groß wie ein Schuhkarton

Die Xbox Series X dürfte laut IGN so groß wie ein Schuhkarton sein. Aufgrund der Videos schätzt das Medium, dass die Konsole rund 13,7 Zentimeter breit und 27,3 Zentimeter hoch ist. Im Vergleich mit der Playstation 4 Pro ist das Spielgerät also deutlich in die Höhe gewachsen, was bei manchen Nutzern zu Problemen mit der Platzierung sorgen könnte. Das Benefit des Designs ist allerdings eine deutlich bessere Kühlleistung. (red, 19.12.2019)