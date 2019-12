19.40 REPORTAGE

Re: Zielscheibe des Hasses – Bürgermeister im Visier der Rechten Wer ein Amt bekleidet und öffentlich für Menschenrechte eintritt, geht ein Risiko ein. Auf anonyme Hetze folgen immer öfter Taten. Einige Lokalpolitiker haben wegen rechter Morddrohungen ihr Amt aufgegeben. Burkhard Jung, Oberbürgermeister von Leipzig, sieht eine Strategie dahinter. er macht weiter. Wie ergeht es anderen PolitikerInnen? Bis 20.15, Arte

20.15 AUDIENZ

Wir sind Kaiser Schauspielerin Verena Altenberger beichtet, dass sie bei der Aufnahmeprüfung im Reinhardt-Seminar durchgefallen ist, die darf sie jetzt beim Kaiser mit einem Struwelpetertext nachholen. Autorin Vea Kaiser macht Seiner Majestät dafür ein bisschen Angst, vor allem mit einer für ihn geschriebenen Weihnachtsgeschichte. Bis 21.15, ORF 1

Foto: ORF/Hans Leitner

20.15 HAARIG

Das Löwenmädchen (Løvekvinnen, NOR 2016, Vibeke Idsøe) Bildprächtige Verfilmung des gleichnamigen Erfolgsromans des norwegischen Autors Erik Fosnes Hansen: Die wegen eines Gendefekts am ganzen Körper stark behaarte Eva Arctander wächst Anfang des 20. Jahrhunderts in der norwegischen Provinz auf und muss lernen, mit den Vorbehalten zurecht zu kommen. Großartige Leistung der Maskenbildner. Bis 22.05, Arte

Foto: NFP/Filmwelt

20.15 STILLE ZEIT

Tief durchatmen, die Familie kommt (D 2015, Vivian Naefe) Wie jedes Jahr feiern Gerald und Gundula gemeinsam mit der ganzen Familie Weihnachten. Doch Heiligabend entwickelt sich zum Desaster, bei dem Gundula die Nerven verliert. Ddie Verwandtschaft reist ab, nur Papa Edgar darf bleiben. Mit Andrea Sawatzki und Axel Milberg als zankendes Ehepaar.

Bis 21.45, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Ein Leben als Dienstmädchen– Schicksal in der Kaiserzeit Der Arbeitstag dauert 16 Stunden, nur alle zwei Wochen gibt es ein paar Stunden frei. Den Launen und sexuellen Übergriffen des Hausherrn sind Dienstmädchen rund um die Uhr ausgeliefert. Ein Film von Sigrun Laste, Thomas Lischak und Jochen Ruderer. Bis 23.35, ORF 2

00.20 MAGAZIN

Tracks Ein Jahr vor dem 40-jährigen Jubiläum von Shining und kurz nach Erscheinen der Verfilmung von Stephen Kings Roman Doctor Sleeps Erwachen bringt das Magazin eine Hommage an den Horrorfilm, unter anderem mit Regisseuren wie William Friedkin, David Cronenberg und Dario Argento. Bis 1.05, Arte