Thorben Pollerhof (Immobilien-Redakteur)

"Star Wars: Jedi Fallen Order"

Ich habe die Hoffnung an die aktuelle Star Wars-Trilogie nach Episode 8 schon lange aufgegeben, aber durch Jedi Fallen Order habe ich wieder richtig Lust auf das Universum bekommen. Es mag nicht alles perfekt machen und die meisten Techniken von anderen Spielen und Genres klauen, aber die Atmosphäre ist besonders für Fans einzigartig. Dass ich alles eingesammelt habe, was es einzusammeln gab, spricht Bände. Episode 9 könnte mir egaler nicht sein, ich hatte mein Star Wars-Highlight heuer schon.

"The Witcher III"

Ich weiß, ich bin zu spät zur Party. Aber egal, ich feiere auch alleine gerne weiter. The Witcher III habe ich heuer erstmals im Angebot runtergeladen und war von Anfang an gefesselt. Lange habe ich nicht mehr so viel Zeit in ein Spiel investiert, mit Abenden, an denen ich nur noch eine Quest machen wollte, nur noch ein Kopfgeld einsammeln wollte – und es plötzlich drei Uhr morgens war. Die Welt lädt wie kein anderes Spiel zum Erkunden ein, Gerald ist einfach ein cooler Hund (da wird auch die wahrscheinlich miese Netflix-Serie nichts dran ändern), und CD Projekt RED versteht es einfach, spannende Spiele zu programmieren. Hoffentlich bleibt das auch bei Cyberpunk 2077 so.

"Sekiro: Shadows Die Twice"

Als Soulsborne-Veteran bin ich heuer natürlich nicht an Sekiro vorbeigekommen. Das schnellere Kampfsystem, das Setting und besonders der Enterhaken haben mich von Anfang an in den Bann des neuen Titels von From Software gezogen. Stunde um Stunde habe ich mich durch die sackschweren Gegner gequält, bei jedem Sieg gejubelt, und ja, der Controller ist nicht nur einmal durch die Wohnung geflogen. Irgendwann hat es mich dann gebrochen. Ich gebe es zu, es wurde mir zu schwer. Ich stehe nun schon seit einigen Monaten vor dem Endboss, den ich einfach nicht schlagen kann. Es tut mir leid, ich war nicht würdig.