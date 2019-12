Mindestens eine Person soll von einem Kalaschnikow-Schützen in Moskau getötet worden sein. Foto: Reuters / S. ZHUMATOV

Moskau – Ein Unbekannter hat in Moskau in der Zentrale des Inlandsgeheimdienst FSB mit einem Kalaschnikow-Gewehr auf Menschen geschossen. Der Geheimdienst bestätigte den Zwischenfall und gab an, dass ein Schütze "ausgeschalten" worden sei. Es habe sich um einen Einzeltäter gehandelt.

Bei der Schießerei soll mindestens eine Person getötet worden sein, berichteten mehrere russische Medien am Donnerstag. Andere Berichte sprachen von drei Toten. Das Gesundheitsministerium bestätigte, dass zwei FSB-Mitarbeiter schwer verletzt wurden.

Spezialeinheiten als Verstärkung in Moskau Foto: APA/AFP/STR

Im Radiosender Echo Moskwy war von Schreien und Schüssen am Lubjanka-Platz die Rede. Dort steht die FSB-Zentrale.

Die Polizei riegelte den Straßenbereich ab. Augenzeugen berichten von schwerbewaffneten Spezialeinheiten, die in den Bereich vordrangen.

Der Geheimdienst spricht von einem "Akt des Terrors", wie der russische Sender RT berichtet. Die Behörden ermitteln nun wegen versuchten Mordes, meldet die staatliche Medienagentur RIA. (APA, dpa, 19.12.2019)