Anna Masoner, geboren 1982 in Bozen, studierte Geschichte in Wien, Paris und Melbourne. Sie arbeitete in der Stadtwerkstatt in Linz. Seit 2009 ist sie als Wissenschaftsredakteurin für Ö1 und FM4 tätig. Manfred Wuits, geboren 1974 in Graz, absolvierte die HTL, studierte Architektur und Informatik und hat in den Nullerjahren die Internet-Start-ups Yumyum und Adverserve mitgegründet. Heute arbeitet er als selbstständiger Programmierer. 2006 eröffnete er mit Freunden das Lokal Werkzeug H in der Schönbrunner Straße 61, 1050 Wien.

Werkzeug H



