Ingrid Auer macht aus Engeln und aufgestiegenen Meistern Öle und Sprays. Das lockt freilich auch die Seelen Verstorbener an.

Auf "100.000 Engel im Öl" hat die Musikkapelle "Alkbottle" ein verdientes Copyright. Eine feine Anzahl an Engeln und aufgestiegenen Meistern, eingelegt in Öl oder Ethanol, finden wir allerdings auch bei der ehemaligen Kinesiologin Ingrid Auer aus Amstetten. Die hat die Himmelswesen in Flaschen gefüllt und bietet sie als Essenz mit Sprühaufsatz oder zum Verreiben feil. Manche Namen der Himmelswesen klingen so. als hätten sie im Alten und auch im Neuen Testament maximal eine Nebenrolle gespielt. Zum Beispiel: Lady Nada oder Lady Gaia. Die beiden Damen und viele andere gibt es jetzt in Flacons, weil Auer 1998 "von der Engelwelt den Auftrag bekam, energetisierte Engelsymbole und Engelessenzen als spirituelle Hilfsmittel der Neuen Zeit zu channeln, herzustellen und zu verbreiten."

Engel im Glas statt Rollmöpsen

Auer verrät über sich, dass ihr bereits in der Kindheit "kein Bach zu tief war, um Fische zu beobachten." Warum Sie heute Engel in Gläser füllt und nicht Russen samt Kraut und Rollmöpse, das bleibt ihr Geheimnis. Auers Shop ist prall gefüllt mit Engels-Essenzen, Engels-Kombi-Ölen, Göttinnen-Aura-Essenzen, Meister-Essenzen, mit Engel-Transformations-Ölen, persönlichen Aura-Essenzen, Schutzpatron-Aura-Essenzen, und das war noch gar nicht alles. Aber vermutlich haben Sie einen ersten Einblick, wie facettenreich die Engel für Auers Shop verarbeitet werden.

Engelessenzen einfüllen und schon kann gesprüht werden! Foto: AP

Ein Spray lässt uns "wie Phönix aus der Asche steigen"

Die Schutzpatron-Aura Essenz "Judas Thaddäus" im Pumpspray lässt uns laut Produktblatt "wie Phönix aus der Asche steigen", zumindest so lange die 100 Milliliter zu 25,80 Euro nicht in alle Winde versprüht sind. Eine kleine Reise in die Vergangenheit machen wir, wenn wir uns das Meisteröl "Lemurian Sisterhood" aufs Bauch-Chakra oder sonstwo hinschmieren. Mit 50 Millilitern der feinen Essenz zu 25,50 Euro gelingt uns die "Rückverbindung zu Lemurien". Auer ist auch sattelfest im Fach Geschichte. Sie lässt uns Babylon vergessen, weil: "Lemurien war die erste Hochkultur auf Erden".

Wozu die Öle und Essenzen gut sind und wie sie wirken? Für ein ausreichendes Abstract zur Ideengeschichte ist hier der Platz zu klein und unser Verstand vermutlich zu begrenzt. Ein Versuch, es auf den Punkt zu bringen: Die Essenzen Auers sind für die Seele ungefähr das, was die WC-Ente für die Toilette ist.

Ingrid Auer

Aber dann finden wir doch noch ein Filmchen von Auer, in dem Sie recht anschaulich und lebensnah erklärt, wie es abläuft mit Fremdenergien und dem feinen Wirken der Engel.

Die Seelen Verunglückter nahmen Besitz von Auers Auto

In einem Webinar für ihre treue und wohl intelligente und kritische Kundschaft erzählt Auer aus der Praxis. Sie war früher viel mit dem Auto unterwegs, fühlte aber immer eine gar arge Müdigkeit, kaum dass sie ins Auto stieg. Sie verband sich behände mit der geistigen Welt und die flüsterte ihr: Sie komme immer wieder an Stellen vorbei, wo Menschen tödliche Unfälle hatten. Auer: "Die Seele des Unfallopfers irrt herum, die Seele sucht immer noch nach dem Körper, sie ist sich nicht bewusst, dass der Körper nicht mehr bewohnbar ist."

Und da kommt für die Seelen das Auto mit der heißen Fracht von Auer gerade recht: "Der Kofferraum voller Symbole und Essenzen, ihr müsst Euch vorstellen, das ist Engel-Energie und lichtvolle Energie." Und diese Chance lassen sich die Seelen der Unfallopfer natürlich nicht entgehen: "Sie haben sich zu mir ins Auto gesetzt, weil sie auf ja auf der Suche nach Licht waren." Und wie geht man mit den untoten und unliebsamen Beifahrern um? Eine Engelsspray-Herstellerin fackelt da nicht lange: "Ich habe dann meine Aura-Essenz 'Energetische Reinigung‘ im Auto ausgesprüht, und innerhalb von zehn Minuten waren die Engel im Licht. Die haben einen Lichtkanal aufgebaut, über den sie ihre Seelen ins Licht geführt haben." Mit einem Wunderbaum, Geschmacksrichtung Pina Colada, hätte man die ungebetenen Geister auch und billiger verjagt, aber sei's drum. Wichtig ist, dass Auer mit ihrem Engelmobil wieder munter und fröhlich und ohne die Seelen der Verkehrstoten am Sozius durch das Land schnurren kann. (Christian Kreil, 22.12.2019)

Leuchtende Augen-Faktor: ★★★★★

Schwiegermutter-Geschenk Tauglichkeits Faktor:★★★★★

Umtauschgefahr-Faktor: ★☆☆☆☆