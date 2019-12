Einen rasanten Dienstwagen haben die Mitarbeiter am Flughafen Guglielmo Marconi in Bologna im Einsatz: einen Lamborghini Huracán RWD. Der 580 PS starke Sportwagen wird als Follow-Me Car über die Piste rollen. Auf der orangefarbenen Grundlackierung des Fahrzeugs findet sich das charakteristische Karomuster der Flughafenfahrzeuge wieder. Ergänzt wird das Erscheinungsbild an Türen, vorderen Lufteinlässen und am Heck mit Details in den italienischen Nationalfarben. Außerdem ist das Auto mit Warnleuchten, einem Funkgerät zur Kommunikation mit dem Tower und dem unerlässlichen "Follow-Me"-Schriftzug ausgestattet.

Rollen, nicht rasen: Der Lamborghini Huracán RWD im typischen Arbeitsoutfit. Foto: Automobili Lamborghini

Aber nicht nur am Flughafen Bologna sind die Sportwagen als Dienstfahrzeuge unterwegs: Auch die italienische Polizei, etwa in Venedig, hat einen Lamborghini mit entsprechender Ausrüstung in ihrem Fuhrpark – da haben Temposünder keine Chance zu entkommen. (red, 24.12.2019)