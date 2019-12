In dieser Galerie: 8 Bilder DayZ DayZ DayZ DayZ DayZ DayZ DayZ DayZ

Bevor jeder den nächsten Battle-Royale-Hit schaffen wollte, gab es mit Survival-Games ein Genre, in dem ebenso jeder mitmischte. Als prominentester Vertreter dieser Gattung gilt DayZ. Das Spiel wurde Ende 2018 nach rund fünf Jahren im Early-Access-Stadium offiziell fertig. Im März 2013 lief Steam Early Access offiziell an. Damals waren nur zwölf Games in dem Programm, die bis auf DayZ nach circa einem bis zwei Jahren fertig war.

Trotz Bugs massiv verkauft

Wirkliche Eile hatte Entwickler Bohemia Interactive ohnehin nicht. Trotz zahlreicher schwerwiegender Bugs verkaufte sich das Spiel wie warme Semmeln. Allein im ersten Jahr auf Steam wurde DayZ drei Millionen Mal verkauft. Wieso sollten Entwickler also nicht schnell auf den "Hype-Zug" aufspringen und ein ähnlich unfertiges Spiel veröffentlichen?

Steam als schnelle Goldgrube

Vom Erfolg von DayZ beflügelt, entwickelte sich Steam Early Access schnell zu einem Ort voller Survival-Games, die allesamt Bugs und Fehler aufwiesen. Sie alle brachten eine offene Welt mit sich, in der man sich simplen Überlebensmechanismen hingeben musste. Mehr wurde Nutzern nicht wirklich geboten. Im Hintergrund arbeiteten die Entwickler unterdessen daran, immer mehr Funktionen zu integrieren, um eventuell aus der Masse herauszustechen.

Manche Spiele noch immer unfertig

Aus dieser Zeitspanne stammen Games, die man irgendwo schon einmal gehört hat. Subnautica, Rust, Ark: Survial, Unveil, Frozen State, Grav, The Solus Project und Empyrion zählen wohl zu den bekanntesten Vertretern. Manche von ihnen wurden nach Jahren fertig. Andere wiederum sind noch immer in Early-Access. Selbst wenn ein Spiel allerdings als offiziell fertig erklärt wurde, muss das nicht zwingend bedeuten, dass dem auch so ist. Im Falle von DayZ wird nach wie vor beklagt, dass das Game eigentlich immer noch unfertig ist.

Gutes Konzept, missbräuchliche Ausführung

Allerdings hat der zweifelhafte Urvater der Survival-Games das Vertrauen in Early-Access nachhaltig geschadet. Die Idee dahinter ist prinzipiell, dass man ein Spiel bei der Entwicklung finanziell unterstützt und daher vorab Zugriff auf dieses bekommt. Für Konsumenten und Entwickler also im Grunde eine Win-win-Situation. Seit DayZ ist es jedoch immer wieder vorgekommen, dass das System missbraucht und Early-Access-Spiele das schnelle Geld und letztlich ein unfertiges Game mit sich brachte. (red, 20.12.2019)