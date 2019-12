Passagiere der U1 können ab sofort wieder jede Station der Linie erreichen. Foto: APA/Neubauer

Wien – Erstmals nach dem Brand in der U1-Station Karlsplatz am Montag in der Früh fährt die U1 am Freitagvormittag nun wieder auf ihrer gesamten Strecke zwischen Oberlaa und Leopoldau. Seit Montag war der Fahrbetrieb zwischen den Stationen Hauptbahnhof und Schwedenplatz eingestellt, weil der Brand für einen Kabelschaden gesorgt hatte, der behoben werden musste.

Foto: krutzler

Die Wiener Linien hatten eigentlich damit gerechnet, dass die erneute Inbetriebnahme erst am Sonntag möglich sein würde. "Über 100 MitarbeiterInnen der Wiener Linien haben in den letzten vier Tagen und Nächten auf Hochtouren durchgearbeitet und alles gegeben, damit die am stärksten frequentierte Linie Wiens wieder wie gewohnt fahren kann", schreiben die Wiener Linien auf ihrer Website. (red, 20.12.2019)