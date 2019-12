Beim Epic Store gibt es bis 2020 täglich was gratis. Foto: Epic Games Store

Beim Epic Games Store findet zurzeit der Holiday-Sale 2019 statt. Spiele sind bis zu 75 Prozent vergünstigt, außerdem werden bis zum Ende des Jahres zwölf Games verschenkt. User können sich aktuell außerdem einen 10-Dollar-Coupon sichern, der bis zum 1. Mai im Epic Store eingelöst werden kann.

GameTrailers

Zwölf Top-Spiele bis Neujahr gratis

Into the Breach kann aktuell gratis besorgt werden, allerdings sollten User schnell sein, da die Aktion nur 24 Stunden lang gilt. Control gibt es zudem um 33 Prozent günstiger, Metro Exodus um die Hälfte des eigentlichen Preises, Surviving Mars um 66 Prozent günstiger und World of Goo gar um 85 Prozent billiger. In Kombination mit dem Coupon kann man teils erhebliche Schnäppchen und einen neuen Bestpreis erzielen. (red, 20.12.2019)