Die Staatsoper ist noch immer wegen der Skandale rund um ihre Balletakademie in der Kritik.

Wien – Die niederösterreichische Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) wechselt in die Kultur: Die 54-jährige gebürtige Wienerin wird mit 1. September 2020 an der Seite des neuen künstlerischen Leiters Bogdan Roščić die kaufmännische Direktion der Staatsoper übernehmen, teilte die Bundestheater-Holding am Freitag mit. Ihr wird der der frühere Staatssekretär Jochen Danninger nachfolgen.

Die Bestellung traf Kulturminister Alexander Schallenberg, womit sich Bohuslav gegen 52 Konkurrenten durchsetzte. "Mit der heutigen Entscheidung von Bundesminister Schallenberg ist das künftige Führungsteam nun komplett. Es gilt, ab sofort auch im kaufmännischen Bereich Weichen zu stellen für die Zukunft", sagte Roščić, der einst vom damaligen Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) ausgewählt wurde.

Mann mit "Handschlagqualität"

Über Bohuslavs Nachfolge in Niederösterreich gab Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einer Pressekonferenz Auskunft. Demnach soll der ÖVP-Politiker Jochen Danninger den Posten mit Ende Februar übernehmen.

Der in Oberösterreich geborene Jurist hatte Michael Spindelegger seit 2006 beruflich begleitet, er war Büroleiter des damaligen Zweiten Nationalratspräsidenten, später Kabinettschef im Außenministerium und im Finanzministerium. Von Dezember 2013 bis Ende August 2014 war Danninger Staatssekretär im Finanzministerium, mit dem Rücktritt von Spindelegger schied auch er aus der Regierung aus und war ab Anfang 2015 für die Hypo NÖ tätig. Seit September 2017 war er neben Helmut Miernicki Geschäftsführer der niederösterreichischen Wirtschaftsagentur Ecoplus.

Keine Antworten, dafür viele frohe Feste

Weder Bohuslav noch Danninger wollten bei der Pressekonferenz inhaltliche Fragen beantworten. Mikl-Leitner zeigte Verständnis für Bohuslavs Pläne, lobte Danninger als "Mann mit Handschlagqualität" und wünschte mehrmals frohe Weihnachten.

Bevor Bohuslav den Gang in die Politik wagte und im Dezember 2004 Mitglied der Landesregierung wurde, hatte die Betriebswirtin zahlreiche Funktionen in der Wirtschaft inne, etwa bei Rail Tours Austria, Rogner International Hotels, dem Archäologischen Park Carnuntum und der Arge Donauland. Im September 2001 wurde sie als Geschäftsführerin des Congress Casino Baden die erste Frau in einer leitenden Position bei den Casinos Austria.

Kritik an der Bestellung Bohuslavs äußerten die Neos, diese habe einen "schalen Beigeschmack", sagte der pinke Kultursprecher Sepp Schellhorn. "Der Verdacht, dass hier jemand Unbequemer aus der niederösterreichischen Landesregierung in die Staatsoper weggelobt wurde, liegt leider in der Luft", so Schellhorn weiter.

Laut "Kleine Zeitung" setzte sich die Bestellungskommission maßgeblich aus ÖVP-nahen Personen zusammen. Vier von sechs Mitgliedern waren ÖVP-Funktionäre oder gelten als Vertraute von ÖVP-Chef Sebastian Kurz. (APA, red, 20.12.2019)