Sabine Haag führt das Kunsthistorische Museum auch weiterhin. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Sabine Haag bleibt an der Spitze des Kunsthistorischen Museums. Das gab Kulturminister Alexander Schallenberg am Freitag bekannt. Nachdem der designierte KHM-Generaldirektor Eike Schmidt im Herbst kurz vor Antritt von seinem Posten zurückgetreten war, hatte Haag den KHM-Verband interimistisch geleitet. Ab 1. Jänner 2020 ist sie nun wieder für fünf Jahre offiziell dessen Generaldirektorin.

"Sabine Haag hat als Generaldirektorin in den vergangenen Jahren, vor allem aber in den intensiven letzten Monaten, ihre enge professionelle und menschliche Bindung mit dem Kunsthistorischen Museum bewiesen", so Schallenberg. Haag sei als bestgeeignete Kandidatin aus den Hearings hervorgegangen. "Das Kunsthistorische Museum hat damit eine Leitung, die in der Lage ist, dieses Herzstück der österreichischen Museumslandschaft nach einigen turbulenten Monaten wieder in ruhige Gewässer zu führen", so der Minister. Insgesamt hatten sich auf die Stellenausschreibung acht Personen beworben.

Geboren wurde Sabine Haag in Bregenz. Nach einem Aufenthalt im kalifornischen Santa Barbara, studierte sie von 1981 bis 1989 Anglistik, Amerikanistik und Kunstgeschichte in Innsbruck und Wien, im Jahr darauf begann sie ihre Tätigkeit als Kuratorin in der Kunstkammer, in deren Dienst sie auch ihre 1995 eingereichte Dissertation stellte. Unter dem Titel "Studien zur Elfenbeinskulptur des 17. Jahrhunderts: Vorarbeiten für einen systematischen Katalog der Elfenbeinarbeiten des Kunsthistorischen Museums Wien" leistete sie von Anbeginn ihrer Tätigkeit im KHM Beiträge zur Erfassung und Neubewertung der Bestände. Mit 1. Dezember 2007 wurde sie als Direktorin der Kunstkammer sowie der Weltlichen und Alten Geistlichen Schatzkammer berufen. (APA, 20.12.2019)