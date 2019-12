In dem Rechtsstreit geht es um die Frage, ob der im belgischen Exil lebende katalanische Politiker sein Mandat im Europaparlament antreten darf

Carles Puidgemont, der fürhere Regionalpräsident von Katalonien, will als Abgeordneter ins EU-Parlament einziehen und versucht diesen Anspruch juristisch durchzufechten. Foto: AP/ Seco

Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont bekommt eine neue Chance im Rechtsstreit um sein Mandat im Europaparlament. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) verwies den Fall am Freitag in einem Eilverfahren zur neuerlichen Entscheidung zurück an das EU-Gericht (EuG). Es geht darum, ob Puigdemont und sein Parteifreund Antoni Comin ihre im Mai bei den Wahlen zum EU-Parlament errungenen Sitze im antreten können.

Die beiden katalanischen Politiker leben in Belgien im Exil. Weil sie in Spanien wegen der katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen mit Haftbefehl gesucht werden, ließen sie sich nicht in Madrid vereidigen und wurden deshalb nicht auf die Liste der spanischen Europaabgeordneten gesetzt. Das EU-Parlament ließ sie deshalb ihre Mandate nicht antreten und die beiden verklagten daraufhin das Parlament.

EU-Gericht erneut am Zug

Das EU-Gericht – also die erste Instanz – hatte ihre Eilanträge im Juli abgewiesen. Das Argument damals: Wenn die Abgeordneten nicht auf der nationalen Liste auftauchten, könne das Europaparlament nicht nachprüfen, ob sie einen legitimen Anspruch auf das Mandat hätten. Diese Entscheidung hob der EuGH nun auf und verwies den Fall zurück. Das EU-Gericht muss daher erneut prüfen und entscheiden. (APA, 20.12. 2019)